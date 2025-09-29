Călin Georgescu îl atacă din nou pe George Simion: "A fost protejatul meu. Atât. Mai are multe de făcut cu el însuși"

29 Sep 2025

Călin Georgescu spune că George Simion a fost protejatul său. Sursă foto: Hepta

Fostul candidat prezidențial Călin Georgescu a fost întrebat în emisiunea Marius Tucă Show despre relația cu liderul AUR, George Simion.

Simion a candidat la prezidențiale după ce lui Georgescu i-a fost interzisă candidatura de Biroul Electoral Central, BEC.

La momentul respectiv, susținătorii lui Georgescu s-au manifestat violent, aruncând cu pietre în jurnaliști și jandarmi și provocând incendii în apropierea BEC.

Georgescu: Simion a fost protejatul meu. Atât

"Simion vă este protejat sau partener?", a fost întrebat fostul candidat.

"Protejat. Am spus ca atât a fost", a răspuns el.

"Cei din AUR sunt acuzați că sunt extremiști, a fost chestionat în continuare fostul candidat.

"Nu sunt. Sunt suveraniști. Au nevoie de mai multa disciplină, iar Simion s-a maturizat mult. Mai are multe de făcut, mai ales cu el însuși. Însă sunt progrese.

Daca vor fi alegeri anticipate, AUR e pe primul loc. Poate ajunge la 50%. Un PSD reformat ar putea ajuta mult, iar partea esențială e ca nemulțumirea poporului roman e la 70%. Trei sferturi din populația tarii", a comentat Călin Georgescu.

Călin Georgescu: Starea națiunii e trenul București - Timișoara. Face nouă ore

Când i s-a cerut să spună dacă și-ar fi respectat promisiunile electorale, în condițiile în care premierul Bolojan pune în aplicare un plan despre care nu a vorbit în campania electorală, Georgescu a afirmat:

"Sigur ca da. Printr-o economie a demnității, nu una de ghetou. E plină țara de cămătari, droguri și deznădejde. S-au tăiat toate investițiile. Suferința poporului e mare. Dumnezeu trebuie sa conducă țara.

Starea națiunii este trenul de la București la Timișoara. Faci nouă ore. În Italia ai face 3 ore. E o politică antinațională.

Sunt 5 milioane de romani plecați în afară. 450 mii de copii plecați. Înțeleg limba, dar nu o vorbesc. Și peste 80% din resurse nu mai aparțin poporului român."

