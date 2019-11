Călin Popescu Tăriceanu, anunț surprinzător despre turul al doilea

Foto: captură Antena 3

Preşedintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, consideră că niciuna dintre "ofertele" din turul al doilea al alegerilor prezidenţiale "nu este convingătoare", el afirmând că va discuta în partid dacă e cazul să facă o recomandare electoratului ALDE.



"Voi discuta cu colegii din conducerea ALDE, dacă e cazul să dăm o recomandare, având în vedere că 70% din membrii ALDE au votat în primul tur (...) Mircea Diaconu. Ne gândim. Pe lângă această consultare, aprecierea mea este că electoratul nostru este un electorat cu o viziune modernă, liberală, are propria capacitate de analiză şi cred că aşa e normal dacă suntem liberali să le dăm libertatea să aleagă ceea ce consideră ei, pentru că mie mi se pare că niciuna dintre ofertele care sunt în momentul de faţă pentru turul al doilea nu este o ofertă convingătoare în aşa fel încât să trebuiască să facem noi o recomandare. Dar decizia finală o s-o iau împreună cu colegii mei din conducere. (...) În urma unei discuţii am putea să avem o opţiune, să nu avem nicio opţiune - să lăsăm alegătorii noştri să voteze cum consideră fiecare şi există şi varianta să nu mergem la vot", a afirmat miercuri, Tăriceanu, la România TV.



Întrebat despre lipsa unei dezbateri între candidaţii din turul al doilea, Tăriceanu a spus: "Asistăm la o prelungire a situaţiei din campania pentru primul tur când nu au fost dezbateri. Această lipsă de dezbateri reprezintă un deficit democratic serios, pentru că oamenii trebuie să cunoască candidaţii, programele. (...) Nu cred că ar putea să schimbe foarte mult. Anumite corecţii la rezultatul fiecăruia s-ar putea realiza, dar nu o răsturnare de rezultat".