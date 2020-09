Candidat USR-PLUS la primărie cu două condamnări penale pentru lovire. Reacția lui Dacian Cioloș

În primul caz, acesta ar fi lovit cu capul în gură un client care încerca să intre în discotecă fără bilet. Scandalul respectiv a avut loc în anul 2000. În cel de-al doilea caz, actualul candidat la primărie a luat la bătaie un alt client care a spart din greșeală o sticlă de bere, pe care o și plătise. Acest scandal a avut loc în 2003.

Dacian Cioloș a comentat situația, într-o conferință de presă desfășurată la Alba Iulia.

”Am vrut să ne asigurăm că nu avem condamnați penal legat de activitatea lor profesională, de responsabilități publice, pentru că ăsta a fost unul din obiectivele pe care le-am avut și îl avem în continuare în felul nostru de a face politică. Respectivul candidat a venit, a avut și are în continuare un cazier alb.

În momentul în care a venit și am cerut o informație legat de lucrul acesta cazierul a fost alb. Ulterior, am aflat într-devăr că a avut două amenzi penale legate de activitatea profesională. Ca să știe lumea foarte clar despre ce e vorba și pe urmă evident că fiecare va judeca. Candidatul respectiv are cazierul alb, a avut două amenzi penale, a fost paznic la o firmă, a avut atunci niște altercații pentru care a avut amenzi penale și nu o condamnare cu executare” a declarat Dacian Cioloș, citat de ziarul Unirea.



Contactat de G4Media, copreședintele Alianței USR-PLUS Alba, Mihail David, a spus că amenzile lui Gigel Haiduc nu mai apar în cazier.

”Referitor la situația sesizată și care îl privește pe domnul Haiduc. Domnia sa a fost desemnat candidat la funcția de primar al orașului Câmpeni după ce și-a depus dosarul prin care a dovedit că îndeplinește criteriile de eligibilitate, inlcuzându-le pe cele profesionale, etice și morale.În ceea ce privește cazierul său, nu există în acest moment nici o infracțiune înscrisă în el și nici un motiv care să ridice semne de întrebare. Este la fel de adevărat că în aceste zile am primit diverse informații fragmentate în care se menționează existența unor amenzi penale primite de domnul Haiduc în urmă cu aproape 20 de ani, dar care, după cum am precizat deja, nu se regăsesc în cazierul său", a spus David.