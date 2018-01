Ministrul de Interne, Carmen Dan, i-a răspuns ferm premierului Mihai Tudose care o acuzase de minciună în privința numirii chestorului Cătălin Ioniță la șefia Poliției Române. Premierul îi ceruse demisia, dar Carmen Dan i-a transmis că o asemenea decizie se ia doar cu acceptul Coaliției.

Principalele declarații ale ministrului de Interne:

"Ca urmare a documentelor și informațiilor apărute în spațiul public. Am dispus astăzi trimiterea Corpului ministrului la IGPR pentrun investigarea evenimentului privind agresiunea sexuală a copiilor. Conform fișei de eveniment autorul era indicat domnul Eugen Stan. Pentru a mă asigura că domnul Despescu îi va prezenta un raport corect premierului, am dispus această verificare, pentru o instituție nu se poate verifica singur. Acest tip de evenimente - fapte comise de angajați - se încadrează în categoria faptelor pentru care sunt informați toți șefii instituției. Informația a ajuns obligatoriu la domnul Despescu.

În legătură cu împuternicerea domnului Cătălin Ioniță. Am aici dovada acceptului domnului Ionițâ. Acest acord a ajuns și la domnul prim-ministru. Sintetizând avem pe de o parte documente, pe de altă parte vorbe. Acordul a fost semnat marți. Marți am avut o discuție clară cu chestorul Ioniță care a acceptat propunerea, exprimându-și determinarea de a prelua această funcție și de a începe o reformă reală. După discuție a semnat acordul prin care acceptă împuternicirea. Imediat după, am anunțat schimbarea șefului Poliției. Apoi s-a declanșat o campanie de denigrare a domnului Ioniță și a familiei sale. Aceleași acuzații nu au constituit o problemă în 2006 pentru nimeni. Miercuri dimineață la ora 6.00 am primit un mesaj de la domnul Ioniță prin care îmi cerea o întâlnire. Apoi mi-a comunicat că are rețineri pentru a merge înainte. Am convenit să așteptăm decizia premierului în privința schimbării domnului Despescu.

Am avut după ședința de guvern cu premierul Tudose. Nu m-a întrebat absolut nimic despre chestorul Ioniță. Nu am avut nicio discuție cu premierul despre chestorul Ioniță, iar de la Ministerul de Interne nu a plecat niciun comunicat referitor la acesta. Ulterior chestorul Ioniță mi-a spus că a avut o discuție cu premierul și a fost întrebat dacă mai vrea să fie șef al Poliției. I-a spus că nu. Apoi am avut o întâlnire cu domnul Ioniță. Ca om pot înțelege asta. Aspectele personale le poate comunica doar domnul Ioniță. Nu știu ce răspuns se aștepta să primească premierul de la chestorul Ioniță, după ce anunțase cu două ore înainte că nu îl mai schimbă pe domnul Despescu.

Până la a fi acuzat de minciună e cale lungă.

În privința demisiei. Miniștrii se aprobă în forurile de conducere ale partidelor Coaliției și tot acolo se aprobă cererile de demisie."