Cât va costa meniul la restaurantul din Parlament: Două feluri de mâncare și desert, la preț de supermarket

Contractul, cu o valoare estimată la peste 23,5 milioane de lei , a fost publicat vineri în Sistemul Elșectronic de Achiziții Publice.

În Caietul de sarcini al licitației sunt prezentate informațiile legate de meniurile pe care firma câștigătoare va fi obligată să le furnizeze zilnic, astfel:

Pentru Restaurantul "Salon Brâncovenesc", prestatorul va avea obligația să prezinte zilnic, minim:

1) două variante de meniuri economice (cu maxim două repetări pe săptămână), la prețul de maxim 15,5 lei cu TVA/meniu care vor cuprinde fel principal + garnitură;

2) două variante de meniu office compuse din două feluri de mâncare (felul 1 + felul 2) + desert, la un preț maxim de 20 de lei cu TVA/meniu:

a) felul 1 (minim 350 ml): supe, ciorbe, borșuri, aperitive calde și altele asemenea;

b) felul 2: firpturi/șnițele (minim 120 gr.), mâncăruri scăzute (min. 150 gr.) împreună cu garnituri (min. 200 gr.) și salate (min. 120 gr.) și altele asemenea + chiflă (min. 30 gr);

c) desert (min. 100 gr.): fruct, prăjitură, înghețată etc.

3) un meniu vegetarian/vegan;

4) un meniu diversificat care să includă și alte feluri de mâncare și desert, altele decât cele din meniurile prezentate mai sus.

- va trebui să ofere contra cost o gamă variată de băuturi nealcoolice adecvată meniurilor. Băuturile alcoolice vor fi comercializate numai în cadrul evenimentelor organizate, natura și cantitățile urmând să fie stabilite de comun acord între prestator și organizatorul evenimentului.

- va trebui să asigure inventarul necesar funcționării în bune condiții a restaurantului (fețe de masă, vesele/tacâmuri, pahare de sticlă, accesorii pentru servirea mesei, articole de menaj etc). Tacâmurile și vesela trebuie să fie la un standard ridicat - nu se acceptă tacâmuri și veselă de unică folosință. Tacâmurile vor fi din inox, vesela va fi din porțelan, fețele de masă vor fi din materiale naturale, iar în măsura posibilităților acestea vor fi decorate cu elemente preluate din arhitectura Salonului Brâncovenesc; se acceptă tacâmuri și veselă de unică folosință doar pentru servirea în regim 'take away' (la pachet).', se arată în document.

