Cătălin Predoiu a discutat cu omologul din Turcia despre securitatea la Marea Neagră: "O prioritate strategică pentru ambele țări"

1 minut de citit Publicat la 22:39 14 Noi 2025 Modificat la 22:39 14 Noi 2025

Cătălin Predoiu, vicepremier, ministru al Afacerilor Interne. Sursa foto: Facebook /Catalin Predoiu

Asigurarea unei securități sporite la Marea Neagră reprezintă o prioritate strategică pentru România şi Turcia, au convenit, într-o discuție telefonică, ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, și omologul său din Republica Turcia, Ali Yerlikaya.

"Cei doi demnitari au subliniat că asigurarea unei securităţi sporite la Marea Neagră reprezintă o prioritate strategică pentru România şi Turcia, ambele state împărtăşind obiectivul de consolidare a cooperării operaţionale şi de promovare a unui mediu sigur, stabil şi predictibil", se arată într-un comunicat al Ministerului Afacerilor Interne (MAI) citat, vineri, de Agerpres.

"Miniştrii au trecut în revistă stadiul cooperării în domeniul Afacerilor Interne, atât în cadru bilateral, cât şi multilateral, apreciind dinamica recentă de consolidare a colaborării în domenii cheie.

Discuţia a reconfirmat importanţa acordată combaterii criminalităţii transfrontaliere, migraţiei ilegale, traficului de persoane, criminalităţii organizate şi traficului de droguri, precum şi a tuturor aspectelor referitoare la securitatea cetăţenilor celor două state, în contextul internaţional de securitate actual şi al proximităţii faţă de zonele de conflict", se spune în documentul citat.

Miniștrii au evocat parteneriatul strategic între București și Ankara

În cadrul dialogului, cei doi oficiali au reafirmat importanţa Parteneriatul Strategic dintre România şi Turcia.

A fost evidenţiat potenţialul ridicat de cooperare, atât în plan economic, cât şi în ceea ce priveşte stabilitatea şi securitatea regională.

"De asemenea, a fost exprimat respectul reciproc pentru profesionalismul structurilor operative din cele două ministere şi a fost transmis un semnal clar privind importanţa pe care România şi Turcia o acordă cooperării în domeniul Afacerilor Interne", precizează comunicatul.

Cei doi au mai conveni menţinerea dialogului constant între structurile celor două ministere şi continuarea eforturilor comune pentru consolidarea cooperării la nivel operativ în domeniile de interes reciproc.