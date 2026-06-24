CCR permite finalizarea hidrocentralelor în arii protejate. Bogdan Ivan: „Proiecte strategice pentru securitate energetică”

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan. Foto: Bogdan Ivan / Facebook

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a spus miercuri că decizia CCR privind construiriea și finalizarea hidrocentralelor în arii protejate, începute înainte de 2007 și blocate de ONG-uri, reprezintă o „victorie” pentru țara noastră. „România merge mai departe cu proiecte strategice pentru securitate energetică, producție internă și facturi mai mici pentru români”, a scris Ivan, pe Facebook.

„Victorie pentru România. Putem construi hidrocentralele blocate de ONG-uri. Legea care permite continuarea și finalizarea hidrocentralelor începute înainte de 2007 a trecut de Curtea Constituțională.

După ani de blocaje, procese și piedici puse de USR și ONG-urile lor, România merge mai departe cu proiecte strategice pentru securitate energetică, producție internă și facturi mai mici pentru români.

Să nu uităm că, atunci când apar dezechilibre în Sistemul Energetic Național, hidrocentralele sunt cele care intervin rapid, stabilizează rețeaua și reduc dependența de importuri scumpe.

Astăzi s-a făcut dreptate pentru România și pentru românii care au nevoie de energie sigură și ieftină”, a scris el.

În 2025, Președintele Nicușor Dan a atacat la CCR Legea prin care suprafețele ariilor naturale protejate vizate de proiecte de hidrocentrale aprobate și demarate înainte de 29 iunie 2007 vor fi eliminate din respectivele arii naturale protejate, prin modificarea limitelor acestora.

„Legea trimisă spre promulgare ridică probleme de constituționalitate și contravine obligațiilor României ca stat membru al Uniunii Europene. Aceasta permite reducerea limitelor ariilor protejate și eliminarea evaluării de mediu pentru categorii întregi de proiecte energetice sau declarate de Consiliul Suprem de Apărare a Țării ca fiind de interes pentru securitatea națională”, spunea el atunci.