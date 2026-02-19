Ce ar putea obține România după Consiliul Păcii. Hurezeanu: Dan i-ar putea cere lui Trump menținerea trupelor americane

România participă la Consiliul Păcii în calitate de observator, alături de alte cinci state. Foto: Administrația Prezidențială

Fostul ministru de Externe Emil Hurezeanu a declarat joi, la Antena 3 CNN, că prezența președintelui Nicușor Dan la Consiliul Păcii de la Washington este „legitimă și oportună”, având în vedere expertiza României în regiunea Orientului Apropiat. Acesta a subliniat că șeful statului poate folosi această ocazie pentru a-i cere președintelui Donald Trump să mențină prezența militarilor americani în țara noastră, dar și să sublinieze că România este unul din statele europene cu cele mai multe metale rare, dar și țara din care se poate ajunge cel mai ușor la zăcămintele din teritoriul nedisputat al Ucrainei, la finalul războiului.

Fostul ambasador Emil Hurezeanu a fost întrebat ce solicitări poate face președintele Nicușor Dan la Washington într-o eventuală discuție cu liderul american.

„Aș spune că poate să îi ceară.,mai ales că propunerea a venit de la liderul american, continuarea acestui parteneriat la parametri de excelență din ultimii ani, menținerea trupelor americane în bazele românești și la Mihail Kogălniceanu, încadrarea României pe radarul intereselor strategice ale SUA, consolidarea ei când e vorba de exploarera zăcămintelor de metale rare.

România e unul din statele UE care deține cele mai multe metale rare, România are cel mai scurt traseu spre zonele cu zăcăminte de metale rare din nordul Mării Negre din teritoriul nedispustat al Ucrainei.

Când se va fi stabilit pacea în Ucraina, există acorduri între SUA și Ucraina pentru explorarea zăcămintelor, accesul cel mai scurt dinspre Europa, având în vedere prezența americanilor în Dobrogea, spre Ucraina se face prin Galați, din România. Toate aceste date sunt atuuri despre care președintele poate să vorbească, în sfârșit, în mod bilateral cu președintele Trump”, a spus Emil Hurezeanu la Antena 3 CNN.

Fostul ministru de Externe a spus că prezența lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii este „legitimă și oportună”.

„Vizita președintelui Dan aici la Washington cu această ocazie, chiar dacă a fost criticată, chiar dacă nu sunt mulți șefi de stat care participă, este o vizită legitimă și oportună. În așteptarea vizitei bilaterale, România folosește această ocazie prin președintele României pentru că are expertiză, competență în regiunea Orientului Apropiat.

România a menținut tot timpul, încă din 1948, relațiile cele mai bune cu Israelul până azi. A recunoscut între primele țări, inclusiv din blocul comunist, Autoritatea Palestiniană. Și cel puțin când eu eram ministru de Externe a gestionat transferul prin Tel Aviv a zeci de persoane, palestinieni, copii, femei, oameni bolnavi din Fâșia Gaza care au fost transferați la București. Încrederea pe care o au palestinienii, israelienii și multe țări din regiune a fost și este consolidată de-a lungul timpului.

Prezența liderului român într-o reuniune care își propune, ca pornind de la planul de pace în Fâșia Gaza, să continue acest proces de pace și de consolidare e binevenită și utilă”, a mai spus Hurezeanu.

Fostul ambasador a făcut referire și la momentul în care președintele Donald Trump l-a numit pe Nicușor Dan „prim-ministru”, arătând că este o eroare explicabilă și pardonabilă.

„Președintele celui mai important stat și șeful administrației unei mari națiuni care se află de aproape 30 de ani într-un parteneriat strategic cu România, deci liderul american a adresat cuvinte interesante, oportune, cu o referință bineînțeles și la liderul român, chiar dacă a făcut confuzia respectivă, este o gafă pardonabilă.

Principalul partener al președintelui Trump este și a fost, cel puțin până acum, prim-ministrul ungar, Viktor Orban, de-aici probabil printr-o asociere rapidă, explicabilă, l-a numit și pe președintele Nicușor Dan „premier”. Este vorba de o denumire care pentru președintele american este echivalentă cu liderul statului respectiv.

Lăsând asta la o parte că sunt destui care au început să comenteze așa zisa gafă a președintelui Trump, e vorba și de cuvintele pe care le-a adresat românilor. Președintele Trump îi cunoaște de multă vreme pe români. Majoritatea celor cu care lucrează la Mar-a-Lago de la bucătari la oamenii apropiați sunt români. De-a lungul timpului, am un exemplu la îndemână, l-am văzut recent pe pictorul timișorean Silviu Oravitzan, care la începutul anilo 90 a avut o expoziție în Manhattan, la Trump Tower, și a stat mult de vorbă cu președintele Trump despre arta românească. Sunt multe astfel de exemple”, a mai spus Hurezeanu.

Donald Trump a salutat prezența președintelui Nicușor Dan la Consiliul Păcii, care se are loc la Washington. Președintele american a confundat titulatura președintelui și l-a numit „prim-ministru”, adăugând apoi că îi românii sunt un popor „minunat”, „fantastic” și „de nădejde”.

România participă la acest Consiliu în calitate de observator, alături de alte cinci state: Italia, Grecia, Cehia, Cipru, Mexic. Din Uniunea Europeană, doar Ungaria și Bulgaria au acceptat invitația de a deveni membri ai Consiliului Păcii.