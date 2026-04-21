Ce au vorbit Kelemen Hunor și Peter Magyar la Budapesta: "UDMR să intervină în cazul evacuării abatelui din Oradea"

3 minute de citit Publicat la 17:00 21 Apr 2026 Modificat la 17:38 21 Apr 2026

Peter Magyar și Kelemen Hunor s-au întâlnit la Budapesta. Foto: Hepta

Președintele UDMR, Kelemen Hunor și liderul Tisza, câștigător al alegerilor legislative din Ungaria, Peter Magyar, au discutat marți, la Budapesta.

Contextul politic este complicat atât în Ungaria, unde Magyar acuză guvernarea lui Viktor Orban că distruge documente care probează colaborarea cu Rusia, cât și la București, unde retragerea sprijinului PSD pentru premierul Bolojan a declanșat o criză politică.

"Astăzi, la invitația lui Peter Magyar, m-am întâlnit la Budapesta cu noul premier maghiar care va prelua în curând funcția.

Ca întotdeauna în ultimele decenii, RMDSZ (acronimul maghiar al UDMR, n.r.) încearcă să găsească o voce comună cu premierul și guvernul maghiar.

Kelemen Hunor: Peter Magyar a cerut UDMR să stea departe de disputele politice din Ungaria

L-am informat în detaliu pe Peter Magyar despre provocările cu care se confruntă comunitatea maghiară din Transilvania, despre activitatea UDMR și situația actuală a politicii românești.

Suntem de acord că obiectivul important al politicii naționale este acela de a permite maghiarilor din Transilvania să prospere în țara natală, să-și exercite drepturile individuale și comune, iar lor instituțiile lor să funcționeze eficient.

De asemenea, construirea unei cooperări previzibile și durabile reprezintă un obiectiv și o sarcină comună. Am convenit ca, după inaugurarea noului guvern maghiar, liderii să continue negocierile și să ne consultăm cu privire la toate problemele care afectează comunitățile noastre.

Peter Magyar a cerut UDMR să stea departe de disputele politice interne maghiare.

Kelemen Hunor: UDMR va căuta o soluție în cazul evacuării abatelui Fejes din spațiile primăriei Oradea

De asemenea, am convenit că este în interesul comun să clarificăm acuzațiile legate de votul prin corespondență și că principiile transparenței, eficienței și responsabilității ar trebui aplicate în planul politicii.

Președintele ne-a cerut să găsim o soluție acceptabilă privind evacuarea abatelui Fejes Rudolf Anzelm al Ordinului Premonstratens din spațiile Primăriei Oradea.

Am asigurat că UDMR va continua să lupte pentru restituirea proprietăților bisericești confiscate și va căuta o soluție legală și administrativă în cazul de la Oradea.

L-am felicitat personal pe Peter Magyar pentru victoria din 12 aprilie și i-am urat succes guvernului său, care va fi în curând în funcție", a precizat Kelemen Hunor.

Peter Magyar: I-am cerut lui Kelemen Hunor să intervină în cazul evacuării abatelui din Oradea

"Am convenit să lăsăm trecutul în urmă și am stabilit guvernul Tisza și UDMR vor colabora pentru supraviețuirea și dezvoltarea comunității maghiare din Transilvania", a declarat la rândul său, pe X, Peter Magyar, în contextul în care UDMR i-a îndemnat pe ungurii din România să voteze cu partidul Fidesz al lui Viktor Orban la alegerile din 12 aprilie.

"Am primit asigurări din partea președintelui că UDMR se va abține în viitor de la amestecul în politica partidelor maghiare.

În timpul întâlnirii noastre, m-am opus ferm evacuării abatelui Ordinului Premonstratens din Oradea, Rudolf Anzelm Fejes, și am solicitat intervenția președintelui (UDMR, n.r.) în această chestiune.

De asemenea, am precizat clar că drepturile dobândite de maghiarii din Transilvania trebuie să fie respectate și că aceștia pot conta pe sprijinul patriei-mamă în toate aspectele.

În același timp, așteptarea noastră fundamentală în ceea ce privește acest sprijin este transparența și responsabilitatea, precum și respectarea deplină a cerințelor legale, atât maghiare, cât și române.

De asemenea, am convenit că, după formarea noului guvern Tisza, vom continua consultările atât la nivel politic, cât și la nivel de experți", a adăugat el.

Ce s-a întâmplat la Oradea

După cum a relatat presa locală, un executor judecătoresc însoțit de reprezentanți ai Primăriei Oradea a pus în aplicare, marți, 14 aprilie, în prezența jandarmilor, procedura de evacuare a abatelui Fejes Rudolf Anzelm, reprezentantul Ordinului Premonstratens din Oradea, din spațiile folosite în clădirea Colegiului Național Mihai Eminescu.

Odată procedura legală încheiată, abatele Fejes Rudolf Anzelm a primit un termen de 30 de zile, până pe 14 mai, pentru a elibera spațiile din proprietatea municipalității de bunurile care îi aparțin.

Municipalitatea orădeană vrea să reintre în posesia spațiilor folosite de abatele Fejes, care aparțin legal colegiului, pentru a putea demara, din vară, lucrări de reabilitare a clădirii, în valoare de peste 100 milioane lei.

Reabilitările vor fi realizate cu cofinanțare europeană.