Ilie Bolojan i-a cerut ”un răgaz” lui Kelemen Hunor, după ce liderul UDMR a cerut reducerea impozitelor

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat, miercuri, că, în privinţa unei reduceri a taxelor şi impozitelor, autorităţile locale ar trebui să fie lăsate să decidă, în funcţie de posibilităţi, în limitele stabilite, o reducere de până la 50% la impozitele pe care le-au aprobat în decembrie 2025. Întrebat dacă se rupe coaliţia de guvernare dacă premierul nu va dori să revină la impozite mai mici, Kelemen Hunor a răspuns: "Nu speculez până când nu vorbesc cu premierul. El a zis ieri când am vorbit la telefon că avea întâlniri, nu am reuşit să ne vedem, că cere un răgaz să vorbească cu cei de la Finanţe. (...) În acest moment are susţinerea coaliţiei".

"Ieri dimineaţa, înainte să ieşim noi public, am spus care este intenţia noastră. Am mai vorbit odată şi o să mă văd şi personal cu premierul. Am spus o revenire, în sensul să fie lăsate autorităţile locale între limitele de jos şi sus să dea în funcţie de posibilităţi o reducere de până la 50% la impozitele pe care ei le-au aprobat în decembrie, fiindcă autorităţile locale decid. Asta era ideea. Şi, din acest punct de vedere, eu cred că nimeni nu este absurd, se poate merge pe această variantă, mai ales că săptămâna trecută Guvernul a mai dat o ordonanţă de urgenţă pentru cei din Deltă şi din Munţii Apuseni. Şi, până când bugetul este aprobat, unde trebuie introduse veniturile, se poate reveni la o astfel de decizie. Asta era solicitarea noastră, asta era propunerea noastră. În acest sens, am făcut noi propunerea, plus persoanele cu dizabilităţi, fiindcă acolo, într-adevăr, sunt lucruri grave. Aici e o chestiune de moralitate, nu neapărat o chestiune bugetară. Sigur, am văzut în aceste zile multe cifre. Ieri am primit câteva mesaje. Blocuri construite în anii '60, deci nu foarte recent, apartamente de 60 - 70 de metri pătraţi, creşterea impozitului de 300 de ori, nu 70%, nu 80%, 300% - ceea ce este foarte, foarte mult. Deci, din acest punct de vedere, eu cred că în politică trebuie să recunoşti dacă ai greşit, nu este şi nu poate fi considerat un semn de slăbiciune, ci un semn de maturitate şi responsabilitate", a declarat Kelemen Hunor, la Parlament, potrivit Agerpres.

Întrebat ce se întâmplă, dacă s-ar veni cu o reducere, cu cei care au plătit deja impozitele, liderul UDMR a susţinut că acest lucru se poate regla: "E o tehnicalitate care se poate regla la nivelul autorităţilor locale. Ori se returnează banii, ori anul viitor se calculează. Deci, acolo eu nu văd o problemă. Noi vorbim de o direcţie şi de o intenţie politică şi tehnicalităţile pot fi stabilite de cei de la Finanţe şi de autorităţile locale, dar asta se rezolvă. Acum mulţi ani şi eu, când am plătit mai mult, Primăria mi-a returnat diferenţa. Deci, asta nu e o problemă".

Pe de altă parte, întrebat dacă ar fi posibilă o reducere a TVA, aşa cum s-a întâmplat în alte ţări europene, Kelemen Hunor a subliniat că este necesară o analiză.

"Prima dată trebuie să analizăm, şi nu am făcut această analiză pe cifre, ce s-a întâmplat anul trecut după creşterea TVA-lui, dincolo de faptul că ştim că inflaţia a fost mare, inflaţia fost la aproape 10%, ceea ce a diminuat puterea de cumpărare, şi ştim că consumul a fost redus mult, cu foarte, foarte mult. Deci, din acest punct de vedere, trebuie o analiză. Pe de altă parte, trebuia să dea Guvernul un orizont de aşteptare pentru cetăţeni, inclusiv legat de TVA, nu numai de perspectiva politică, economică, dar ce se va întâmpla peste un an, peste doi ani, fiindcă dacă noi nu dăm un orizont de aşteptare atunci apar fel de fel de scenarii apocaliptice. Şi, de aceea, eu am considerat şi anul trecut că anumite măsuri - nu vreau să intru în detalii, că nu am discutat în coaliţie - trebuie considerate ca măsuri temporare", a explicat el.

Potrivit liderului UDMR, despre situaţia pensionarilor s-a discutat în urmă cu două săptămâni în coaliţie: "Despre pensionari am vorbit acum vreo două săptămâni la coaliţie şi am spus că trebuie o abordare pozitivă, în sensul de a da o plată one-off, cum am făcut şi în 2025. Mecanismele sunt deja cunoscute pentru pensionarii cu pensii mici, fiindcă ei au fost cei care au suferit cel mai mult prin această inflaţie de aproape 10% şi scăderea puterii de cumpărare. Că se dă într-o singură plată, se dă în două tranşe, nu mai are nicio importanţă până la urmă, dar trebuie şi trebuie stabilite două, trei trepte. Aici Ministerul Muncii probabil că va avea o propunere concretă. Încă nu am văzut eu scrisă propunerea PSD-ului, dar în coaliţie a fost o discuţie foarte scurtă pe acest subiect, că în bugetul pe 2026 trebuie să avem în vedere o astfel de măsură, o plată one-off pentru pensionari cu pensiile mici, până la 3.000 - 3.500 de lei. Nu am discutat detaliile, dar eu susţin acest lucru, fiindcă este acea categorie socială care are nevoie de o astfel de protecţie, mai ales în condiţiile actuale, când noi nu am reuşit să creştem pensiile. Guvernul nu avea spaţiu fiscal".