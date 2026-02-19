Ce i-a spus Nicușor Dan lui Donald Trump, la Consiliul Păcii. Oferta României pentru Fâșia Gaza

Președintele României, Nicușor Dan. Foto: Getty Images

Președintele României, Nicușor Dan, a luat joi cuvântul la prima întâlnire a Consiliului Păcii al lui Trump. Șeful statului român a afirmat că „toată lumea își dorește să ajungem la pace, stabilitate și prosperitate în Gaza, dar este important să ne punem întrebarea cum acționăm”. Astfel, Nicușor Dan a prezentat patru direcții în care România poate ajuta.

„Cred ca toată lumea își dorește să ajungem la pace, stabilitate și prosperitate în Gaza, dar este important să ne punem întrebarea cum acționăm. Ce poate face România? În primul rând, putem crește numărul de zboruri în scop umanitar pentru a aduce copiii și a-i trata în spitalele românești, ceea ce am făcut deja și putem continua să facem.

În al doilea rând, avem cunoștințe foarte bune în ceea ce privește sistemele de salvare de urgență și putem contribui la reconstruirea lor și putem dona echipamente. În al treilea rând, oferim deja burse pentru palestinieni și putem extinde acest program, ajutând la reconstruirea și dotarea școlilor din Gaza.

Și, în al patrulea rând, și cel mai important, avem cunoștințele necesare care permit reconstruirea instituțiilor precum poliția, justiția și administrația publică. Aceste cunoștințe ne permit să asigurăm participarea unor experți în acest scop.

Avem relații bune, tradiționale, cu evreii și palestinienii, așa că puteți conta pe noi”, a spus Nicușor Dan.

Președintele Nicușor Dan a plecat, miercuri, către Statele Unite ale Americii, unde participă la Consiliul Păcii. Președintele a zburat cu un avion închiriat, model Bombardier Global 6000.

Președintele a plecat cu întârziere după viscolul din București, zborurile de pe Aeroportul Henri Coandă fiind amânate sau anulate.

Nicușor Dan a fost nevoit să închirieze o aeronavă privată. Avionul Spartan, cu care președintele a rămas blocat, luna trecută, la Paris din cauza vremii, nu putea fi folosit pentru deplasarea din SUA.

Nicușor Dan participă, joi, la prima reuniune a Consiliului Păcii, la Washington. Președintele României participă în calitate de observator.