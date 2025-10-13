Ce înseamnă scorul AUR în sondaje. Sociolog: "Coaliția are meritul că nu s-a prăbușit. Trebuie să abandonăm iluziile trecutului"

Stabilitatea AUR la 40% vine în paralel cu stabilitatea scorului coaliției la 50%, spune sociologul Remus Ștefureac. FOTO: Getty Images

Sociologul Remus Ștefureac a explicat luni, în emisiunea Top News la Antena 3 CNN, rezultatele sondajului realizat de compania sa, INSCOP, care arată, pe de o parte, că în favoarea AUR ar vota aproximativ 40% dintre români iar, pe de altă parte, că partidele actualei coaliții ar întruni aproape 50% în cazul unor noi alegeri parlamentare.

Radu Tudor: "Ce înseamnă această consolidare a unui scor foarte mare pentru AUR și, aș spune, această băltire pentru partidele tradiționale mai mari PSD, PNL si chiar USR?"

Remus Ștefureac: "În primul rand, sunt două modalități complet diferite de a citi aceste rezultate. Pe de o parte, într-adevăr, AUR ajunge și se menține practic deja de patru luni la acest prag de 40 la sută, cumulând voturi din mai multe direcții: pe de o parte, cele aproape 20% obținute la alegerile parlamentare din 1 decembrie 2024. Apoi, AUR atrage astăzi destul de multe voturi din cele obținute atunci de Partidul Oamenilor Tineri și de SOS România.

Aș spune că aproximativ 8 spre 9 procente sunt atrase din acea zonă. Plus, hai să spunem, resturi atrase din zona PSD în principal, dar poate și de la alte partide. Și atingând acest prag, care este destul de stabil, celelalte partide se mențin la scoruri de sub 20%.

Însă în acest context foarte complicat, marcat de politici publice care (....) trezesc nemulțumirea populației, cel puțin prin creșterile de taxe și, de asemenea, în contextul așteptărilor populației cu privire la distribuirea corectă a costurilor (...) crizei economice și spre zona mai privilegiată și pentru reducerea costurilor (în condițiile în care) celebrul Pachet 2, iată, tot întârzie, noi ne-am fi așteptat să vedem o prăbușire a partidelor coaliției.

Însă dacă facem scorul cumulat al celor patru partide, el este de aproximativ 50 la sută.

Sociolog: Partidele coaliției au pierdut, cumulat, cinci procente din decembrie anul trecut

Aceste partide, în urmă cu aproape un an, la alegerile din decembrie, au luat vreo 55 la sută. Deci într-un an foarte complicat, și din punct de vedere politic, și din punct de vedere al măsurilor guvernamentale, ele au pierdut aproximativ 5%.

În acest moment, partidele coaliției guvernamentale au un scor de 50 la sută, în timp ce partidele opoziției parlamentare au un scor de aproximativ 45 în intenția de vot.

Să spunem că această stabilizare cumva poate fi citită și ca un element evident favorabil AUR la acest procent foarte mare.

Dar în același timp poate fi citită și ca un element favorabil acestei coaliții de guvernare, care, în acest context, deocamdată nu se prăbușește, reușește să se mențină la un nivel rezonabil, inclusiv în legitimitatea electorală, cu acest scor cumulat de 50 la sută.

Evident, raportat la procentele cu care eram noi obișnuiți pentru PNL, pentru PSD, aceste scoruri sunt foarte mici, dar cred că e totuși cazul și timpul să realizăm că trăim în vremuri politice surprinzătoare, complexe. Unele au dat peste cap complet politica românească și (trebuie) să ne raportăm la aceste realități și nu la iluzii ale trecutului".