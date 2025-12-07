Ce răspunde Nicușor Dan când e întrebat de ce nu a votat și Mirabela Grădinaru: „Nu vă îngrijorați, totul e în regulă în familie”

Președintele Nicușor Dan a declarat recent că nunta lui cu Mirabela Grădinaru, atunci când va avea loc, va fi una „discretă”. Foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan a ajuns la secția de votare de la Școala Luceafărul din București, duminică dimineața, alături de partenera sa de viață, Mirabela Grădinaru. Zâmbitori, cei doi s-au ținut de mână până la intrarea în sala de clasă unde Mirabela Grădinaru a rămas să-l aștepte pe Nicușor Dan până când acesta a votat. Întrebat de ce nu a votat și partenera sa de viață, președintele României a spus că rămâne „dator” cu acest răspuns, dar să nu ne îngrijorăm căci „totul e în regulă în familie”.

Mirabela Grădinaru și Nicușor Dan au schimbat câteva cuvinte râzând la intrarea în secția de vot, înainte ca partenera de viață a președintelui să se retragă, lângă ușă.

Aceasta l-a așteptat pe Nicușor Dan să voteze. Întrebat de ce nu a votat și Mirabela Grădinaru, Nicușor Dan a răspuns, râzând: „Rămânem datori cu răspunsul pe altă dată, dar nu vă îngrijoraţi, totul e regulă în familie”.

Mirabela Grădinaru a votat, la scurt timp după Nicușor Dan, la o altă secție de vot din București.

Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru sunt un cuplu din 2005 și împreună au doi copii, o fată și un băiat.

Povestea lor de dragoste a început cu o „chimie” imediată, după cum a descris Mirabela. Întâlnirea a avut loc în Club A, pe ritmurile melodiei „În umbra marelui urs” de la Phoenix, iar prima lor ieșire oficială a fost la un meci de hochei – o alegere neconvențională care reflectă personalitatea autentică a cuplului. De atunci, Mirabela și Nicușor au construit o relație bazată pe încredere, respect și valori comune.

Deși sunt o familie discretă, nu au făcut un secret din faptul că nu s-au căsătorit. Mirabela Grădinaru a declarat într-o emisiune că nu simte „lipsa acestei hârtii”, în timp ce Nicușor Dan a explicat că nu au găsit timpul necesar pentru a organiza un astfel de eveniment, având în vedere responsabilitățile lor profesionale și familiale.

Președintele Nicușor Dan a declarat recent că nunta lui cu Mirabela Grădinaru, atunci când va avea loc, va fi una „discretă”.