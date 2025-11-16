Nicușor Dan vorbește despre nunta cu Mirabela Grădinaru: "Va fi ceva foarte discret. Nu mi-am pus problema să iau și numele Grădinaru"

Nicușor Dan a dat detalii, duminică, despre nunta cu partenera sa, Mirabela Grădinaru, cu care are doi copii.
Invitat la RTV, președintele a indicat că evenimentul nu va avea loc în următoarele șase luni, din cauza agendei sale încărcate.
Realizator: "Despre nuntă: ați stabilit ce veți face? După căsătoria cu doamna Mirabela, veți lua și numele Grădinaru?"
Nicușor Dan: "Nu mi-am pus problema asta... Când se va întâmpla (nunta), va fi foarte discret. O să aflați după. Cred că e nevoie de un moment de liniște și de detașare de politic-social, pe care nu l-am avut în ultimele șase luni și probabil nu-l voi avea nici în următoarele șase. Dar se va întâmpla."
Realizator: "N-ați cerut-o?"
Nicușor Dan: "E de la sine înțeles că da."
Realizator: "Inelul l-ați pregătit?"
Nicușor Dan: "Vă dați seama că n-am avut când."
Realizator: "Doamna Grădinaru ce rol va avea?"
Nicușor Dan: Mirabela poate impulsiona niște lucruri simbolice, dar foarte importante pentru societate
Nicușor Dan: "Eu am o poziție executivă, pot influența anumite decizii. Din poziția pe care o are Mirabela, ea poate impulsiona niște lucruri simbolice, dar foarte importante pentru societate."
Președintele a menționat că sunt două zone în care partenera sa a dat dovadă de implicare publică: sprijinul pentru familiile copiilor născuți prematur și campaniile de conștientizare privind cancerul la sân.
Dan a mai spus că relația lor funcționează natural, "fără să mai fie nevoie de prea multe cuvinte".