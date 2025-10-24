Ce s-a discutat la Parlament cu magistrații despre pensiile lor. Ministrul Justiției: „Nu s-au discutat procente”

Radu Marinescu, ministrul Justiţiei în România. Sursa foto: Agerpres

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a declarat vineri după-amiaza, într-un interviu oferit pentru Antena 3 CNN, că în cadrul întâlnirii de azi, de la Palatul Parlamenului, nu s-au discutat procente în legătură cu pensiile magistraţilor şi nici nu s-a vorbit despre noi schimbări privind vârsta de pensionare a acestora. Potrivit declaraţiilor sale, s-a convenit să se alcătuiască un grup de lucru cu specialişti din Coaliţie şi experţi din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.

Moderatoarea emisiunii "Decisiv", Cătălina Porumbel: Înţelegem, domnule ministru că dumneavoastră veţi coordona acest grup de lucru, înfiinţat de domnul Grindeanu în subordinea Parlamentului. Întrebarea mea este dacă aveţi acordul premierului Ilie Bolojan pentru a coordona acest grup de lucru şi cine face parte din acest grup de lucru.

"Nu, cred că trebuie să facem câteva precizări aici. Sub patronajul Camerei Deputaţilor astăzi a avut loc o întâlnire cu reprezentanţii magistraţilor în ideea de a deschide o cale de dialog cu două obiective esenţiale: deblocarea situaţiei din justiţie pentru a nu supune cetăţeanul unor dificultăţi, care sunt evidente legate de desfăşurarea actului de justiţie şi, apoi, atingerea cât mai rapidă cu încadrare într-o cronologie care se accelerează tot mai mult a obiectivului de a obţine bani europeni din PNRR.

Ori în acest context, aşa cum sublinia şi preşedintele României, dialogul este absolut necesar. Este o cale firească, pentru că presupune o loialitate de colaborare între puterile statului", a declarat Radu Marinescu în cadrul intervenţiei telefonice pe care a avut-o la "Decisiv", de la Antena 3 CNN.

Ulterior, Cătălina Porumbel l-a întrebat pe ministrul Justiţiei: "Domnul Bolojan şi-a dat acordul pentru acest grup de lucru, domnule Marinescu? Dumneavoastră faceţi parte, veţi coordona acest grup de lucru?", iar răspunsul său a fost următorul:

"Asta urma să vă lămuresc. Astăzi nu a existat o întâlnire a vreunui grup de lucru. În dialogul purtat astăzi s-a convenit să se alcătuiască un grup de lucru parlamentar, deci, la nivelul Parlamentului, care să cuprindă specialişti din membri Coaliţiei – deci, este deschis tuturor partidelor din Coaliţie –, specialişti ai Consiliului Superior al Magistraturii. Un grup de lucru, care să încerce să identifice soluţii, ceea ce este un lucru firesc".

Prezentatoarea emisiunii "Decisiv", Mădălina Mihalache, a intervenit şi a spus: "Deci, dumneavoastră vreţi să faceţi o lege, un alt proiect de lege împreună cu magistraţii. Am înţeles bine, da?", iar Radu Marinescu a răspuns:

"Nu dorim să facem un alt proiect de lege. Noi dorim să facem un proiect de lege sau să găsim orice fel de formulă legală, care să pună în aplicare programul Coaliţiei, subliniez: programul Coaliţiei, deci, obiectivele Coaliţiei, în parametri constituţionali ca să poată fi aplicată şi această lege".

Mădălina Mihalache l-a mai întrebat pe ministrul Justiţiei în România: "Puteţi confirma că astăzi, la întâlnirea de la Palatul Parlamentului, magistraţii au propus şi dumneavoastră aţi fost de acord cu: cuantumul pensiei să nu mai fie 70% din salariu net, ci 75% din salariu net? Iar vârsta de pensionare să crească nu etapizat până la 11 ani cât este în proiectul iniţial, ci până la 15 -16 ani?", iar acesta a negat cu vehemenţă.

"Exclus! Răspunsul este simplu aici. Astăzi, nu s-au discutat procente, nu s-au discutat etapizări. Astăzi s-a discutat doar despre faptul că este necesar dialogul între puterile statului, că România stă sub o constrângere importantă de obţinere a banilor europeni, că orice fel de demers trebuie să fie constituţional", a spus Radu Marinescu vineri după-amiaza, la Antena 3 CNN.

Cătălina Porumbel: Vreau să faceţi o lege specială pentru jurnalişti. Mă invitaţi, domnule ministru la un grup de lucru în care să vă spun ce trebuie să scrieţi în legea specială pentru jurnalişti?

Radu Marinescu: Nu vă invit pentru că nu este în competenţa Ministerului Justiţiei.

Cătălina Porumbel: Şi atunci de ce îi invitaţi pe magistraţi?

Radu Marinescu: Pentru că, în ceea ce priveşte statutul magistraţilor, minister iniţiator, după cum ştiţi, coordonator pe componenta (...), a fost Ministerul Muncii, iar în ceea ce priveşte statutul magistraţilor este şi Ministerul Justiţiei. Şi, atunci, este în competenţa noastră.