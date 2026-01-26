Ce se întâmplă cu economia țării în 2026? Nazare: Prognozăm o creștere de aproximativ 1%. Marți, întalnire cu agențiile de rating

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Foto: Captură Antena 3 CNN

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a spus, luni, că este prognozată o creștere economică de 1% anul acesta. El a subliniat că „vrem să fim precauți în modul în care facem evaluările pentru bugetul pe anul 2026 și să evităm situațiile care ne-au adus în criza de la mijlocul anului trecut”. „Este un buget foarte important, pentru că trebuie să asigure o absorbție cât mai mare a fondurilor din PNRR”, a spus Nazare. Mai mult, mâine va avea loc și prima întâlnire cu agențiile de rating din acest an.

„Mâine avem prima întâlnire cu agențiile de rating. Una dintre agențiile de rating vine la discuții și îmi amintesc cât de tensionate au fost discuțiile din cursul verii și prin ce am trecut atunci pentru a salva ratingul. Acum, discuțiile cu agențiile de rating se pot purta într-un alt registru, pentru că am câștigat o anumită încredere atât în fața agențiilor de rating, cât și în fața Comisiei, iar această încredere se poate transpune într-un potențial mai mare de creștere.

Pentru România, ne aflăm în momentul în care pregătim bugetul pentru 2026. Este un buget foarte important, pentru că trebuie să asigure o absorbție cât mai mare a fondurilor din PNRR, unde avem aproximativ 10 miliarde de euro prevăzute în proiecția actuală, alături de aproximativ 5 miliarde de euro din fonduri de coeziune și 5 miliarde de euro pentru subvențiile din agricultură”, a spus Nazare.

El a subliniat că PNRR are „un rol central”, adăugând faptul că se prognozează o creștere economică de aproximativ 1%.

„Anvelopa investițională din bugetul anului 2026, în care PNRR are un rol central, este absolut obligatorie și este foarte mare. Trebuie să reușim să absorbim aceste investiții astfel încât bugetul pe 2026 să fie un buget al relansării. În ciuda acestui fapt, creșterea economică pe care o prognozăm este de aproximativ 1%. Vrem să fim precauți în modul în care facem evaluările pentru bugetul pe anul 2026 și să evităm situațiile care ne-au adus în criza de la mijlocul anului trecut.

Vorbim aici despre o evaluare corectă a veniturilor, fără supraevaluări, fără subestimări ale cheltuielilor și cu includerea în anvelopa bugetară a investițiilor anuale de care România are nevoie”, a subliniat el.

Ministrul a afirmat și că, în paralel, se pregătește programul de redresare economică.

„În paralel, pregătim programul de redresare economică, un program de măsuri de relansare economică, dintre care câteva sunt deja aprobate. Sunt cel puțin trei lucruri pe care le-am reușit. În ceea ce privește investițiile mari, este vorba despre reducerea impozitului pe cifra de afaceri de la 1% la 0,5%”, a mai spus ministrul.

Premierul Ilie Bolojan s-a dus, miercuri dimineață, la sediul BNR pentru a discuta bugetul de stat pe 2026 cu guvernatorul Mugur Isărescu, în absența ministrului de Finanțe.

Pentru a trece bugetul pe 2026, Ilie Bolojan are nevoie de voturile partidelor coaliției. Însă tăierile de cheltuieli și austeritatea prelungită, promovate de șeful de guvern, îi creează șefului de guvern probleme în propriul partid.