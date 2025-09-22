Ce spune ministrul Nazare despre varianta în care el ar putea să îi ia locul lui Ilie Bolojan

Nazare a mai adăugat că România trebuie să își ajusteze bugetul în mod realist / Foto: Agerpres

Alexandru Nazare, ministrul de Finanţe, a declarat luni, la Antena 3 CNN, că „România nu are în acest moment nevoie de o schimbare de guvern” și că „stabilitatea este extrem de importantă”. El a precizat că ipoteza ca el să fie numit în funcția de premier nu este luată în calcul, în momentul de față.

Oficialul a fost întrebat dacă este pregătit să ocupe funcția de premier și dacă au existat astfel de discuții, după ce Ilie Bolojan a amenințat cu demisia în ultima perioadă, din cauza tensiunilor din Coaliția pe reforma administrației locale.

„România nu are în acest moment nevoie de o schimbare de guvern.

Stabilitatea este extrem de importantă și avem nevoie de ea. Am transmis mesaje foarte bune prin măsurile pe care le-am adoptat până acum, iar aceste ipoteze în momentul de față nu există, deci nu am cum să le iau în calcul”, a declarat ministrul Finanțelor, la Antena 3 CNN.

El a mai adăugat că România trebuie să își ajusteze bugetul în mod realist, fără a afecta investițiile sau angajamentele asumate.

„Ce vă asigur, este că rectificarea bugetară va fi o recalibrare importantă, responsabilă a bugetului, astfel încât, acesta să revină la o evaluare realistă, cât mai aproape de realitatea cheltuielilor pe care România în acest moment, asigurând atât cheltuielile esenţiale, cât şi investiţiile.

Şi, asigurându-ne, în acelaşi timp, că, în cuantumul deficitului care va fi negociat, care va reieşi în urma acestor discuţii pe care le avem acum, va fi unul care să fie acceptat şi în linie de Comisie şi de toţi ceilalţi finanţatori”, a încheiat ministrul Finanțelor.