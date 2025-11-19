Ciolacu îl atacă pe Bolojan: "Nu se poate să comanzi numai aberaţii. Votez la vedere moţiunea"

19 Noi 2025

Fostul premier Marcel Ciolacu îl critică vehement pe Ilie Bolojan şi acuză Executivul că ia "măsuri aberante" și ameninţă că va vota o moţiune de cenzură, dacă nu vor fi luate măsuri de relansare economică.



Nu ar fi prima dată când membrii unui partid votează împotriva unui Guvern din care fac parte. În 2017, tot social-democraţii şi-au dat jos propriul Executiv.

"Dacă vine fără măsuri economice, eu vă spun la dumneavoastră, în premieră, eu o să votez moţiunea. Votez la vedere moţiunea.



Nu se mai poate tu să comanzi şi comanzi numai aberaţii, numai lucruri care duc România în cap, nu salvează România, şi să nu ţii cont de toţi partenerii din coaliţie! Nu se mai poate aşa ceva! Nu vorbesc de capul meu, e atributul noii conduceri a partidului. Momentan continuăm această atitudine mesianică.



Acum nu sunt bani de pensii şi salarii. Cum să nu fie bani de pensii şi salarii? Că sunt bugetate. De unde-ai scos mizeria asta? Când România n-a avut bani de pensii şi salarii vreodată?", a comentat Marcel Ciolacu.

Ciolacu a făcut aceste declarații în contextul ultimelor disucții din Coaliție despre tăieri de salariale.

Deși toți liderii Coaliției de guvernare au participat la aceeași discuție, luni seară, privind tăierile salariale ale angajaților din administrația publică, fiecare a tras o concluzie diferită. De exemplu, USR a înțeles că premierul Ilie Bolojan cere o reducere cu 10% a veniturilor salariale, în timp ce PSD a înțeles că trebuie tăiate cu 10% bugetele generale ale instituțiilor publice.

Măsura promisă de Guvernul Bolojan provoacă noi tensiuni în Coaliție, cu atât mai mult cu cât premierul, potrivit surselor Antena3.ro, nu vrea nicio excepție. În paralel, sindicatele din Sănătate și Educație amenință inclusiv cu greva generală dacă le sunt tăiate salariile angajaților.

Fiecare lider de partid a înțeles altceva. Iată variantele: