Ciolacu, întrebat cine a câştigat bătălia pe planşeul Unirii: Toată lumea a pierdut

Premierul Marcel Ciolacu a declarat marţi că din "bătălia" pentru planşeul Unirii nu a câştigat nimeni, toată lumea a pierdut, adică şi primarul general, Nicuşor Dan, şi primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă.

Ciolacu a fost întrebat cine a câştigat "bătălia" dintre două poliţii locale şi dintre primarul general şi cel al Sectorului 4 în privinţa planşeului Unirii.

"Din punctul meu de vedere, nu a câştigat nimeni. Toată lumea a pierdut. Au pierdut şi primarul general, şi primarul de sector. Nu trebuia să se ajungă la acest lucru. În acest moment, lucrurile sunt în instanţă. Am înţeles că domnul Băluţă a retras organizarea de şantier şi ce se făcea acolo. Aşteptăm instanţa să se pronunţe. (...) Nu este atributul meu să ştiu cine trebuie să emită autorizaţie. (...) Haideţi să lăsăm instanţa şi oamenii de specialitate să spună. (...) Eu nu comentez nici ce spune domnul Băluţă, nici ce spune domnul primar general. Eu vreau să văd ce spune instanţa", a spus premierul la sediul central al PSD, scrie Agerpres.

El a afirmat că banii necesari refacerii planşeului Unirii se dau când vor începe lucrările.

"Nu se întâmplă nimic cu niciun ban. În primul rând, a fost o minciună care a depăşit imaginaţia cuiva, că acei bani s-au livrat, se fură. Banii se dau când încep lucrările. Nu a început nicio lucrare. Banii sunt alocaţi pe credite angajament, aşa funcţionează o administraţie", a explicat Ciolacu.

Întrebat dacă a discutat luni seară cu primarul Sectorului 4, premierul a spus: "Da. Am vorbit cu domnul Băluţă şi i-am spus că nu este permis ce se întâmplă nici de partea primarului general, nici ce se întâmplă în spaţiul public. Eu am înţeles totuşi că domnul Băluţă, cu o zi înainte, a prezentat ce se va face. Din punctul meu de vedere şi după cum am văzut expertizele şi faptul că acum doi ani domnul primar general spunea că e o urgenţă acel pasaj, între timp nu mai e o urgenţă. Legea trebuie respectată. În acest moment, există o lege cu atribuţiile fiecăruia. Dacă vrem să modificăm ceva, se merge la Parlament", a adăugat Marcel Ciolacu.