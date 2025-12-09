Ciprian Ciucu a primit certificatul de ales de la Biroul Electoral Municipal

Ciprian Ciucu a primit certificatul de ales, fiind demarat procesul de validare a sa în funcția de primar general / foto: Facebook - PNL

Ciprian Ciucu a primit, marți, de la Biroul Electoral Municipal, certificatul de ales, fiind demarat procesul de validare a sa în funcția de primar al Capitalei, a anunțat PNL, potrivit Agerpres.

„Ciprian Ciucu marchează o victorie importantă și în istoria PNL. Este al doilea primar liberal care obține această funcție, cu un scor important, după Revoluție, în urma alegerilor generale pentru Capitală din 7 decembrie. Astăzi, la ora 15:00, Ciprian Ciucu a primit certificatul de ales de la președintele Biroului Electoral Municipal (BEM)”, precizează un comunicat al formațiunii.

Conform sursei citate, înainte de a-i înmâna documentul, președintele BEM i-a oferit primarului general un tablou cu clădirea instituției pe care urmează să o conducă.

Potrivit PNL, Ciprian Ciucu este primul primar liberal al Capitalei ales după 29 de ani.

„Predecesorul său, Crin Halaicu, a câștigat bătălia electorală cu aproximativ 55,88% din voturi după Revoluție și a rămas în funcție până în anul 1996. După acest moment, Bucureștiul a fost condus de primari din PNȚCD, PD/PDL, PSD, independenți, fără ca PNL să poată guverna Capitala”, se arată în comunicat.

„O să avem mult de muncă împreună la Primăria Municipiului București, o să avem multe proiecte de trecut. Și așa cum am spus și în această campanie, vreau să fac din București proiectul vieții mele și asta nu pentru termen scurt, ci pentru termen lung”, a afirmat Ciprian Ciucu, după prezentarea primelor rezultate.

„Procesul de validare a lui Ciprian Ciucu în funcția de Primar General a fost demarat astăzi, iar conform Codului Administrativ, pașii procedurali sunt următorii: BEM a încheiat procesul verbal cu rezultatele și l-a transmis către tribunal;

Tribunalul urmează să-i valideze mandatul; Timp de 24 de ore, decizia poate fi contestată; Se convoacă consiliul general și se prezintă decizia. În aceeași ședință primarul poate depune jurământul”, mai precizează PNL.

Ciprian Ciucu, candidatul Partidului Național Liberal, a obținut 36,16% din voturi, la alegerile locale parțiale organizate duminică pentru Primăria Capitalei, câștigând fotoliul de primar general.