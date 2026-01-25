Ciprian Ciucu acuză primarii de sector că au blocat lucrările la rețeaua de termoficare: “Nu au dat avizele ca să intre constructorii”

Ciprian Ciucu: "Sunt primari de sector care nu au dat amplasamentele ca să intre constructorii la ei în sector" / Foto: Getty Images

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a acuzat la Antena 3 CNN primarii de sectoare din cauza blocajelor la lucrările rețelei de termoficare:

“Avem diferite blocaje și am stat ore și ore întregi. Nu țin de bani, țin de avizăraie și capacitatea constructorilor de a se mobiliza. Avizele sunt emise și de alte instituții care nu sunt în subordinea Primăriei Capitalei.

Sunt primari de sector care nu au dat amplasamentele ca să intre constructorii la ei în sector. Le voi regla, pentru că voi încerca să cooperez”, a spus Ciprian CIucu, fără a numi care sunt edilii care ar fi blocat astfel lucrările.

Ciprian Ciucu a vorbit și despre situația de la CET-uri, precizând că acestea sunt atât de vechi încât nu mai pot funcționa nici măcar la capacitatea inițială din anii ‘60:

“Sunt din anii ‘60-’70. Nu sunt bune, se produce foarte scump gigacaloria, sunt ineficiente energetic și nu mai suprotă să funcționeze nici la performanța din anii ‘60.

De aceea în iarna aceasta a fost mai frig în case, pentru că și pe fondul unor temperaturi foarte scăzute nu a mai lucrat cazanele la aceleași temperaturi. M-am gândit la un sabotaj. Mi s-a spus: dacă dăm drumul la mai mult,nu s-au pus pompele supliemntare în funcțiune, dacă se puneau trebuia să se lucreze la alte presiuni, la alte temperaturi și exista pericolul să explodeze. Atunci a trebuit să revină din alte CET-uri ca să acopere și zona de sud”.

Ciprian Ciucu a mai precizat că fuziunea ELCEN cu Termoenergetica este blocată de către conducerea și angajații ELCEN:

“Nu va fi ușor pentru că sunt foarte care se opun, în special conducerea și angajații ELCEN. E foarte bine să îți vină subvenție automat, să vinzi energie electrică, să faci sedii cum se gândesc ei să facă, dar să plătească bucureșteanul”.