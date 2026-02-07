Ciprian Ciucu, despre tensiunile din PNL: "Există o diviziune în acest moment". Ce spune de tabăra anti-Ilie Bolojan

Premierul României, Ilie Bolojan, și primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta

Ciprian Ciucu, primarul liberal al Bucureştiului, a declarat că are un respect profund pentru premierul Ilie Bolojan şi că nu se pune problema să nu îl susţină. Edilul Capitalei a adăugat că numărul celor care sunt împotriva lui Bolojan din PNL este mai mic decât se vorbeşte în spaţiul public, notează News.ro.

Ciprian Ciucu a fost întrebat, sâmbătă, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, dacă se află în tabăra Bolojan sau în tabăra Thuma din PNL.

”Întotdeauna am avut un respect profund pentru domnul Bolojan, l-am urmat şi în sfaturi şi în fapte, deci nu se pune problema să nu îl susţin pe domnul Ilie Bolojan la nivel politic în niciun fel de circumstanţă”, a afirmat Ciprian Ciucu.

Cauze "istorice" ale tensiunilor

El a fost întrebat cum au ajuns liberalii atât de divizaţi.

”Probabil că sunt cauze istorice mai degrabă. Eu pot să recunosc că există o diviziune în acest moment, dar fracţia anti-Bolojan, ca să zic aşa, este mult mai mică decât se vorbeşte în spaţiul public sau este prezentată în mass media”, a explicat primarul Capitalei.

El a precizat că în Biroul Permanent Naţional al PNL au lipsit două voturi pentru schimbarea şefilor de filiale care au obţinut rezultate slabe la alegeri.

”Conform statutului, ca să faci nişte schimbări de acest fel, ai nevoie de două treimi din totalul membrilor BPN, inclusiv absenţii, dacă nu sunt acolo, nu ai voturile, în sensul în care şi ei se iau în calcul. Deci nu este două treimi din cei prezenţi, este două treimi din total.

Deci ne-au lipsit doar două voturi, dacă mi-aduc bine aminte au fost, şi aici poate aţi putea vedea diferenţa, clivajul, să-l numesc aşa, deşi nu îmi face niciun fel de plăcere pentru că îmi doresc un Partid Naţional Liberal unit, vă zic sincer, a fost undeva 35 pentru şi undeva la 18 împotrivă dacă nu mă înşel. Deci cam aici 35-18, deci cam o treime”, a transmis Ciucu.

El a adăugat că în PNL deciziile nu se mai iau în unanimitate.

”E un partid viu. E un partid în care nu se mai iau în unanimitate alegerile. Asta vine din faptul că Ilie Bolojan a refuzat ideea unei moţiuni, unei moţiuni de echipă. Adică a zis eu cred foarte mult în raţiunea colegilor mei, nu o să vin cu propria listă. Vorbesc despre alegerile din PNL.

Şi la vicepreşedinţi a fost complet democrat, ca acţiune şi ca spirit şi în acest moment au intrat în poziţii de conducere şi oameni care nu au fost în echipa sa. Deci aşa putem interpreta pentru că vine de aici. Foarte mulţi colegi au spus, domnule Bolojan, ştiţi că trebuie să avem mai multă unitate în partid, asumaţi-vă o moţiune cu o echipă şi a zis nu, democratic este într-un partid fiecare să aibă şansa să fie ales”, a mai declarat Ciprian Ciucu.

Crede că Bolojan va rezista ca premier

Ciucu este convins că Ilie Bolojan va rezista în fruntea Guvernului.

”Şi-a asumat o misiune foarte, foarte grea, iar mulţi români înţeleg acest lucru. Nu toţi. Are şi foarte multe atacuri, dar eu cred că va rezista”, a explicat Ciucu.

El a adăugat că nu înţelege jocul pe care îl face PSD.

”Eu nu înţeleg acest joc al PSD. Nu ştiu ce calcule au, nu ştiu cum şi le fac, dar noi avem un protocol de guvernare până la urmă, a fost discutat două luni la Cotroceni înainte de a fi semnat. Mă aşteptam ca PSD să nu mai se comporte ca PSD, dar PSD e PSD”, a mai afirmat Ciprian Ciucu.