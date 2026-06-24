Ciprian Ciucu a fost la Tribunalul București. Judecătorii decid dacă mențin sau nu controlul judiciar

Ciprian Ciucu este la Tribunalul București. Judecătorii decid dacă mențin sau nu controlul judiciar. FOTO: Agerpres

Primarul General al Capitalei, Ciprian Ciucu, a fost miercuri dimineață la Tribunalul Bucureşti, unde judecătorii trebuie să decidă dacă îi ridică sau nu controlul judiciar în dosarul în care e acuzat de luare de mită în timpul campaniei electorale. Primarul General trebuia iniţial să meargă la Poliţie pentru a semna controlul judiciar, dar a cerut o derogare ca să ajungă mai întâi la Tribunal.

Ciucu trebeuia să ajungă la ora 8.00 la secția de poliție nr. 25, unde trebuia să semnze controlul judiciar pentru două luni.

Însă, ședința de judecată de la Tribunalul București avea termen la ora 8.30, așa că el a cerut o derogare să meargă mai întâi la instanță.

Ciprian Ciucu a fost chemat, joi, la audieri de procurorii DNA. După patru ore de audieri a fost pus sub control judiciar.

Ciprian Ciucu a precizat că se va comporta ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat, având în vedere proiectele de la Primăria Capitalei. El a mai precizat că nu știe cum „s-a căpătuit cu acest dosar”.

În urma apariției acestui dosar, primarul general a decis să nu mai candideze pentru o funcție de conducere în interiorul PNL pentru a nu afecta imaginea formațiunii.

Ciprian Ciucu este acuzat că, în timpul campaniei electorale din noiembrie - decembrie 2025, a primit de la doi oameni de afaceri foloase necuvenite constând în servicii de publicitate și consultanță electorală, în schimbul eliberării unei autorizații și a unui certificat de urbanism pentru un proiect imobiliar.

Ancheta în acest caz a pornit de la investigarea unui alt caz de corupție de la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJR). Ancheta a scos la iveală mai multe fapte de corupție, care au dus la extinderea cercetărilor către Ciprian Ciucu.

Astfel, sunt vizate două anchete de amploare. În prima, afaceriști din zona jocurilor de noroc ar fi fost implicați și în proiecte imobiliare și ar fi oferit servicii de publicitate și promovare electorală pentru a obține avize. Aceste servicii ar fi fost folosite de Ciprian Ciucu în campania sa electorală, potrivit procurorilor. Anchetatorii susțin că aceste servicii ar fi fost oferite gratuit, în beneficiul său, iar în schimb Ciprian Ciucu ar fi semnat certificate de urbanism și autorizații de construire pentru proiectul imobiliar al celor doi oameni de afaceri, care se află în arest preventiv.