Ciprian Ciucu: Trebuia mai multă fermitate din partea lui Nicușor Dan, nu să-l lase pe Grindeanu să se ducă în direcția fără întoarcere

Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, i-a adus reproșuri președintelui Nicușor Dan, în urma crizei declanșate în coaliția de guvernare de decizia PSD de a-i retrage sprijinul politic premierului Ilie Bolojan.

Într-un interviu la Digi24, Ciucu a spus că "era nevoie de mai multă fermitate din partea președintelui, astfel încât Romania sa meargă mai departe și să nu fie lăsat Grindeanu să o ducă în direcția aceasta, care a ajuns o direcție fără întoarcere".

Prim-vicepreședintele PNL i-a reamintit lui Nicușor Dan că a câștigat voturi, anul trecut, inclusiv pe seama asocierii cu Ilie Bolojan, pe care ulterior l-a numit premier.

"Domnul Nicușor Dan s-a folosit foarte mult în campanie de numele domnului Bolojan. Ne aducem aminte foarte bine: foarte mulți l-au votat, inclusiv sperând că îl va susține pe domnul Bolojan în poziția de premier.

Faptul că a reieșit (a fost încheiat, n.r.) un protocol de guvernare a acestei coaliții atât de repede (n.r. Guvernul Bolojan a fost învestit pe 23 iunie 2025, la mai bine de o lună după alegerile câștigate de Nicușor Dan și după formarea coaliției)....

Să arzi protocolul de guvernare și, ca președinte, să nu stai să ții de el, să faci tot ce poți ca să ții ca el sa se întâmple...

Pentru că o nouă coaliție, Doamne ferește, presupune inclusiv un alt protocol de guvernare. Corect? Și tu ce faci?

Ciucu: O destrămare a Coaliției este inclusiv un eșec al lui Nicușor Dan

Adică, este inclusiv un eșec al președintelui României faptul că această coaliție se va destrăma.

Din punctul meu de vedere, era nevoie de mai multă fermitate din partea președintelui, astfel încât România să meargă mai departe și sa nu fie lăsat Grindeanu să se ducă în direcția aceasta, care a ajuns o direcție fără întoarcere.

Ei (PSD, n.r.) sunt singurii care s-au împușcat în picior. Dar, pentru că sistemul politic este dependent de 'intrările' pe care le dau partidele, dacă aceste 'intrări' sunt de proasta calitate, inclusiv sistemul politic per ansamblu și guvernarea sunt de proastă calitate", a spus Ciucu la Digi24.

El a mai afirmat, referitor la consultările de la Cotroceni, de miercuri, că înțelege că Nicușor Dan a jucat "cartea echidistanței constituționale", dar a adăugat că speră ca președintele să dea, până la urmă, un "semnal corect" în ceea ce-l privește pe Ilie Bolojan.

Ciucu: Înțeleg echidistanța președintelui, dar nu poți fi permanent echidistant

"Între agresor și agresat, între cel care a respectat protocolul de guvernare și cel care l-a încălcat, între cel care a stat să încaseze și cel care a dat, sunt totuși diferențe din punct de vedere moral. Și această echidistanță poate fi înțeleasă până la un punct.

Eu o înțeleg foarte bine, dar la un moment dat nu poți fi permanent echidistant (...)

Da, Ilie Bolojan i-a respectat pe miniștri, ne-a oprit pe noi să-i atacăm (pe cei de la PSD). Deci efectiv ne spunea: domnule, nu mai le spuneți, nu mai escaladați conflictele, lăsați-i în plata lor, pentru că au probleme, le fuge electoratul, nu mai are nimeni încredere în ei, hai să îi avem la masă, să luăm decizii în Guvern, să le votăm în Parlament".

Ciucu a conchis spunând că PNL are două opțiuni, și ambele îl includ pe Ilie Bolojan ca șef al PNL.

"Avem opțiunea să rămânem într-un guvern minoritar, Dumnezeu știe cât, până când va veni o moțiune de cenzur. Sau să mergem în opoziție. Aceste două opțiuni sunt opțiunile noastre. Ambele îl includ pe Ilie Bolojan", a explicat el.