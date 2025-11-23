Comercianții care nu înlocuiesc produsele deteriorate vor fi amendați. Nicușor Dan a promulgat legea

<1 minut de citit Publicat la 13:04 23 Noi 2025 Modificat la 13:06 23 Noi 2025

Legea include amenzi cuprinse între 5.000 și 25.000 de lei pentru comercianții care nu înlocuiesc produsele deteriorate / Foto: Getty Images

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat că a promulgat legea prin care comercianții care nu înlocuiesc produsele deteriorate pot fi amendați cu sume între 5.000 și 25.000 de lei.

„Am promulgat săptămâna aceasta legea care introduce amendarea comercianților cu sume cuprinse între 5.000 și 25.000 de lei pentru nerespectarea obligației de a înlocui produsele achiziționate, fie fizic, fie online, atunci când cumpărătorul constată o neconformitate în termen de cel mult 30 de zile de la achiziție.

Această modificare asigură aplicarea corectă a drepturilor prevăzute de lege și întărește protecția consumatorilor”, a anunțat Nicușor Dan, duminică, pe Facebook.

Legea 190/2025 care modifică ordonanța va intra în vigoare începând cu data de 23 noiembrie 2025.

Legea include amenzi cuprinse între 5.000 și 25.000 de lei pentru comercianții care nu înlocuiesc produsele deteriorate în termenul specificat, de 30 de zile.

Guvernul a decis, în urmă cu doi ani, să sprijine consumatorii, obligând comercianții să înlocuiască produsele neconforme în termen de 30 de zile de la achiziție.

Inițiatorii noii Legi 190/2025 au subliniat că, de multe ori, între intenția bună și aplicarea efectivă a acesteia există un decalaj care poate duce la ignorarea practică a drepturilor consumatorilor.