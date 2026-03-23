Comisie de anchetă în Parlament după acuzații de eutanasieri ilegale și abuzuri în adăposturi de câini

Parlamentarii au menționat că gestionarea câinilor fără stăpân reprezintă o obligație legală a autorităților publice locale și centrale / Foto: Profimedia Images

Biroul permanent al Camerei Deputaților a aprobat, luni, o solicitare a deputaților neafiliați Aurora-Tasica Simu, Andrei Csillag și Gheorghe-Petru Pîclișan privind înființarea unei comisii parlamentare de anchetă pentru verificarea serviciilor specializate de gestionare a câinilor fără stăpân, potrivit Agerpres.

Potrivit parlamentarilor, la adăpostul privat din Suraia, județul Vrancea, și centrul de la Uzunu din județul Giurgiu, în ultimele luni, „au ieșit la iveală practici barbare, crude și inumane și posibile infracțiuni comise în cadrul unor contracte finanțate din bani publici”. Cei trei parlamentari au amintit, totodată, că există anchete penale extinse în care poliția și parchetele au efectuat percheziții în multiple județe unde se suspectează eutanasieri fără respectarea legii, fraudarea bugetelor locale și încălcarea normelor de protecție a animalelor.

„Aceste cazuri nu sunt izolate, ci indică un model sistemic de posibile abuzuri finanțate din bani publici, care necesită verificare independentă și la nivel național. Constituirea unei comisii de anchetă este instrumentul constituțional prin care parlamentul își exercită rolul de control parlamentar în domenii de interes public major.

Prin această comisie, parlamentul își asumă responsabilitatea de a acționa într-un domeniu sensibil, obiectivul fiind acela de a asigura un sistem transparent, eficient și responsabil, în beneficiul cetățenilor și cu respectarea standardelor de protecție a animalelor și a drepturilor acestora”, se subliniază în documentul aprobat de conducerea Camerei Deputaților.

Parlamentarii au menționat că gestionarea câinilor fără stăpân reprezintă o obligație legală a autorităților publice locale și centrale, conform OUG nr. 155/2001 privind gestionarea câinilor fără stăpân, aprobată prin Legea nr. 227/2002, cu modificările ulterioare, și HG nr. 1059/2013.

„Parlamentul are rolul constituțional de control asupra executivului și a modului în care sunt implementate politicile publice. Când există suspiciuni grave și sistematice de încălcare a legii, risipă de bani publici și practici incompatibile cu un stat de drept, înființarea unei comisii de anchetă devine nu doar oportună, ci imperativă”, au transmis cei trei deputați.