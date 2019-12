Conducerea PSD discută despre demiterea Guvernului Orban. Ciolacu: „Este posibil orice”

„Cinstit, chiar în ultimul ceas, mă aşteptam ca domnul prim-ministru Orban, dânsul reprezintă Guvernul, să înceapă să ia, totuşi, şi decizii bune. Decizia de a veni prin asumare cu bugetul o decizie foarte proastă”, a declarat Ciolacu.



El a adăugat ironic că se bucură că asumarea pe buget urmează să fie pe 23 decembrie.



„O să ne reunim luni în Biroul Politic Naţional, după cum bine ştiţi, acolo vom lua decizia. Ce am decis astăzi am şi făcut, am depus cele două sesizări la Curte pentru cele două legi deja asumate în Parlament.

Mi se pare o greşeală, democratic, nu neapărat vreau să intru în jurisprudenţa CCR sau să intru în nişte detalii juridice. Este posibil orice”, a explicat Ciolacu, întrebat dacă PSD va depune moţiune de cenzură în cazul angajării răspunderii Guvernului pe proiectul bugetului de stat.