Conferința conspiraționiștilor COVID se organizează la Parlament, la sala grupului AUR. Rafila: Comisia de Sănătate nu e implicată

Conferința medicilor conspiraționiști este organizată la Parlament, la sala grupului AUR. Foto: Palatul Parlamentului. Sursă: Hepta

Conferința "COVID-19 și Convergența Bio-Digitală", la care a fost invitat însuși ministrul Alexandru Rogobete - care, la rândul său, a trimis invitația la Parchet - are loc vineri la Parlament, la sala grupului AUR.

În acest context, deputatul PSD Alexandru Rafila, fost ministru al Sănătății, a anunțat că face apel la Colegiul Medicilor din România să sancționeze cadrele medicale care promovează informații neadevărate şi induc în eroare populația.

Rafila, care conduce Comisia pentru Sănătate a Camerei Deputaților, afirmă că această structură parlamentară nu are nicio legătură cu evenimentul organizat la sala grupului de deputați AUR.

"Referitor la organizarea conferinței 'COVID-19, Convergența Bio-Digitală', în sala Grupului Parlamentar AUR, în data de 14 noiembrie, fac următoarele precizări:

"Referitor la organizarea conferinței 'COVID-19, Convergența Bio-Digitală', în sala Grupului Parlamentar AUR, în data de 14 noiembrie, fac următoarele precizări: Comisia pentru Sănătate şi Familie a Camerei Deputaților nu este implicată în niciun fel în organizarea acestui eveniment (...)

Fac apel la Colegiul Medicilor din România să adopte o poziție fermă şi să sancționeze medicii care promovează informații neadevărate, induc în eroare populația şi pot compromite eforturile autorităților sanitare în implementarea programelor de prevenție, inclusiv a celor de vaccinare", a postat fostul ministru pe Facebook.

Rogobete spune că a sesizat Parchetul în legătură cu conferința conspiraționiștilor COVID

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat, luni, că a sesizat Parchetul, după ce a primit o invitație la conferința "COVID-19 şi convergența bio-digitală".

Rogobete a comunicat că apreciază "reacția rapidă" a CNA și a spus că se bazează în continuare pe faptul că această instituție va bloca distribuirea în spațiul public a dezinformărilor de natură medicală.

Un eveniment similar a avut loc în septembrie la Brașov.

La momentul respectiv, ministrul Rogobete a anunțat că trimite Corpul de Control la spitalele medicilor care au participat la conferință.

Potrivit presei centrale și naționale, la conferința de la Brașov s-a vorbit despre "copii care mor din cauza vaccinului COVID" și despre o conspirație globală de control al populației prin vaccinare.