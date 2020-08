Congres PSD - Stănescu: ”Suntem obligați să câștigăm alegerile din acest an!”

”Anul 2019 a fost unul greu pentru PSD. Am analizat ce s-a întâmplat, am înțeles mesajul cetățenilor, ne-am admis greșelile și am început o schimbare, zic eu, profundă a partidului nostru. Astăzi însă nu mai vreau să vă vorbesc de ce am pierdut anul trecut. Astăzi vreau vă spun de ce trebuie să câștigăm în acest an! Nu doar să ne propunem să câștigăm! Suntem obligați să câștigăm alegerile din acest an! Înfrângerea nu este o opțiune! Avem o singură variantă: Victoria! O victorie categorică, o victorie totală, o victorie zdrobitoare împotriva partidului de guvernământ”, a declarat Paul Stănescu.

”Miza acestor alegeri este salvarea României”

”Miza acestor alegeri este salvarea democrației în România. De la zi la zi, Guvernul Orban și Iohannis încearcă, sub pretextul pandemiei, să preia controlul total asupra statului, asupra instituțiilor independente, încearcă să pună pumnul în gură celor care îi critică, face dosare penale celor care îndrăznesc să spună altceva decât linia oficială.(...)

Încalcă fără să clipească drepturi și libertăți fundamentale, pe motiv că este coronavirus. Se comportă ca niște dictatori sovietici(...).Se cred deasupra legii și deasupra pandemiei”, a mai spus Stănescu.

El mai spune că PSD are forța de a câștiga din nou alegerile în Capitală, Craiova, Constanța și în alte orașe.

Congres PSD cu miză uriașă! Social-democraţii îşi aleg astăzi viitorul lider. Marcel Ciolacu şi Eugen Teodorovici se luptă să obţină şefia PSD.