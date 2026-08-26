Continuă haosul pe mandatele consilierilor locali. Deși ministrul Cseke anunța că nu sunt incompatibili, în Parlament se modifică legea

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: INQUAM Photos/Octav Ganea

Continuă scandalul incompatibilităților aleșilor locali care au și contract de muncă în instituții ale statului. După ce ministrul Dezvoltării Cseke Attila a dat asigurări că modificările aduse Codului Administrativ, intrate în vigoare recent, nu vizează și mandatele consilierilor locali și județeni, în Parlament a fost modificată legea.

UPDATE: Abrogarea articolului din Codul Administrativ modificat recent a fost adoptată de plenul Camerei Deputaților. Legea merge la Senat, care e cameră decizională.

Comisiile reunite juridice, de muncă și administrație din Camera Deputaților au votat o modificare a Codului Administrativ propusă de PSD, care să îi scoată din presupusa incompatibilitate pe toți aleșii locali care începând cu data de 26 august nu ar mai avea voie să aibă și un contract de muncă la stat. PNL și USR s-au abținut la vot. Decizia a fost luată după ce mai mulți consilieri locali sau județeni au început să își dea demisia, deși ministrul Cseke, inițiator al modificărilor Codului Administrativ, a declarat că este vorba de o „interpretare greșită”. Modificările din comisii trebuie să treacă de plenul Camerei Deputaților, urmând să fie adoptate și de Senat.

În comisiile reunite, USR a încercat să treacă o modificare a „amendamentului Fritz”, care îl lasă pe primarul din Timișoara fără mandatul de primar, prevedere declarată constituțională de CCR, însă contestată de PNL și USR. În ultimele zile, Ilie Bolojan ar fi încercat să condiționeze susținerea PNL pentru salvarea aleșilor locali, de salvarea lui Fritz. Amendamentul depus de USR a fost respins.

Ministrul interimar al Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat marți, la Antena 3 CNN, că aleșii locali care au și calitatea de personal contractual în administrația publică nu se află în incompatibilitate, contrar informațiilor care au circulat în ultimele zile în mediul administrativ. Ministrul susține că interpretarea potrivit căreia noua modificare a Codului administrativ ar impune o incompatibilitate totală este eronată și spune că o analiză de specialitate, validată și de ANI, confirmă acest lucru.

Ministrul a intervenit după ce, marți, mai mulți reprezentanți locali au semnalat că ar fi devenit incompatibili, conform noilor prevederi din Codul Administrativ, introduse prin Legea nr. 165/2026, în vigoare din august.

„S-a propagat în mediul administrativ o informație incorectă cu privire la o interpretare că ar exista o incompatibilitate totală între calitatea de personal contractual din administrația publică și calitatea de consilier local sau județean. În urma solicitărilor care au venit, am întocmit un material de specialitate pe partea de administrație, validat și de ANI, care explică că nu suntem într-o situație de incompatibilitate. Regimul incompatibilității consilierilor locali sau județeni este într-un alt articol decât cel la care s-a făcut referire în acea informație incorectă care a circulat în mediul administrativ. Pentru a avea o corectă abordare și unitară, am trimis instituțiilor prefectului această adresă prin care s-a interpretat că nu există această incompatibilitate. Incompatibilitățile sunt reglementate prin legi speciale, Legea 161/2003, nu este Codul administrativ, care e legea generală pe partea de reglementare a administrației publice”, a explicat ministrul.

Unii consilieri locali și-au dat deja demisia

Sunt consilieri care deja și-au dat demisia, având și contract de muncă în cadrul administrației publice. Este și cazul lui Luis Popa, consilier local PSD la Târgu Jiu.

„Ținand cont de modificarile care s-au făcut la codul administrativ voi fi nevoit să îmi dau demisia din cadrul CL Târgu Jiu deoarece sunt personal contractual în cadrul CJ Gorj. Din punctul meu de vedere nu e corect ce se întâmplă deoarece dacă tot s-au făcut aceste modificări trebuia să le facă din anul 2028 și să nu modifice regulile în timpul jocului la nivel național. În momentul de față sunt mii de consilieri locali, indiferent de culoarea politică, care vor trebui să și dea demisia lăsând acele CL necompletate, iar procedura care va urma va fi de durată”, a declarat acesta pentru Antena 3 CNN.

Și Cosmin Popescu, președintele Consiliul județean Gorj, a declarat că „sunt 12 consilieri județeni care se încadrează în noua modificare legislativă și optiunea e ori de a-și da demisia din funcția de consilier județean sau de a se suspenda exercitarea din funcția de bază.”

„Toată lumea așteaptă anumite clarificari, azi e ultima zi când trebuie să opteze pentru a nu intra în incompatibilitate”, a spus acesta.

Demisii și la Arad

Și la Arad, șase consilieri judeţeni şi doi municipali au demisionat, în ultimele 24 de ore, pentru a nu fi în situaţie de incompatibilitate, după intrarea în vigoare a Legii 165/2026, criticată de responsabili locali, care spun că s-a creat multă confuzie şi sunt puse în pericol majorităţile formate.



Unul dintre cei doi vicepreşedinţi ai Consiliului Judeţean (CJ) Arad, Sergiu Bîlcea, a declarat, miercuri, pentru Agerpres, că toate cele şase demisii depuse la registratura instituţiei sunt de la consilieri PNL.



"S-a creat multă confuzie şi un moment dificil, în care nu ştim pe ce consilieri şi pe ce majorităţi te bazezi. Din punctul meu de vedere, este o lege care poate fi principială, corectă, dar care ar trebui aplicată doar din 2028, pentru că nu putem schimba regulile în timpul mandatului. Sunt oameni cu experienţă care renunţă, oameni valoroşi care au un cuvânt de spus. În doar 24 de ore, ei au fost nevoiţi să aleagă între două poziţii", a declarat Bîlcea.



Reprezentanţii PSD Arad au declarat, pentru Agerpres, că doi consilieri judeţeni ar fi fost în această situaţie, dar nu şi-au mai depus demisia, după unele clarificări făcute de instituţii ale statului.



"Şi eu am avut demisia scrisă, însă au intervenit precizări ale ANI şi ale ministrului Dezvoltării, astfel că am considerat că nu mai este cazul unei situaţii de incompatibilitate", a declarat consilierul judeţean Florin Tripa, prim-vicepreşedinte PSD Arad.



Primăria Arad a precizat că doi consilieri municipali şi-au depus demisia. "La nivelul Primăriei Municipiului Arad au fost înregistrate, până acum, două demisii din rândul consilierilor locali, respectiv Coralia Adina Cotoraci şi Florin Mariş", a transmis instituţia.



Acest subiect a fost comentat, miercuri dimineaţă, de primarul municipiului Arad, Călin Bibarţ, la începutul şedinţei Consiliului Local Municipal.

El a spus că situaţia ar urma să fie reglementată în Parlament.



"Dacă cineva consideră că, începând de astăzi, ar fi în conflict de interese sau în situaţie de incompatibilitate, legea nouă va da amnistie, deci nu are nimeni de suferit, iar, ca măsuri tranzitorii, acest act normativ va intra în vigoare din 2028", a spus edilul.

Bibarţ a mai spus că în unele localităţi puteau exista situaţii în care nu ar fi existat persoane care să îi înlocuiască pe demisionari.



În judeţul Arad ar mai fi în situaţie incertă zeci de consilieri locali, însă, deocamdată, nu au fost depuse alte demisii, în aşteptarea clarificărilor de la Bucureşti.

Ce prevede legea

Modificările adoptate în luna august, cu voturile tuturor partidelor din fosta coaliție, au vizat Codul Administrativ, jalon în PNRR.

Legea nr. 165/2026, publicată în Monitorul Oficial nr. 651 din 6 august 2026 și intrată în vigoare la 9 august 2026 a modificat art. 550 din Codul administrativ.

Acesta prevede, la aliniatul 6, că „incompatibilitățile funcționarilor publici sunt aplicabile în mod corespunzător și personalului contractual”.

Prevederea a generat confuzie, prefecturile transmițând că aleșii locali care sunt angajați în administrație, cu excepția profesorilor și medicilor, trebuie să aleagă între funcția de demnitate publică sau contractul de muncă.