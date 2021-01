Costel Alexe strigă "Hoţii!" Fostul ministru cercetat de DNA îl acuză pe Maricel Popa că a furat pagina de Facebook a Consiliului Judeţean Iaşi

"Astăzi, furtul a fost desăvârşit prin modificarea numelui paginii din 'Consiliul Judeţean Iaşi' în 'Senator Maricel Popa'", susţine Alexe, într-o postare pe pagina sa de pe reţeaua socială.

"Metehne vechi în medii noi! Maricel Popa nu acceptă înfrângerea şi continuă prin toate mijloacele să împiedice buna desfăşurare a activităţii Consiliului Judeţean Iaşi. Mai nou, acest individ asupra căruia am atras în mai multe rânduri atenţia cu privire la incapacitatea sa de a administra activitatea Consiliului Judeţean Iaşi, a furat astăzi pagina de Facebook a Consiliului Judeţean Iaşi", a scris Alexe (foto, stânga).

Potrivit acestuia, a fost schimbat doar numele paginii, în timp ce adresa de web, adresa fizică, numărul de telefon, precum şi alte informaţii cu scop de identificare au rămas cele ale Consiliului Judeţean.

Costel Alexe ameninţă să-l dea pe Maricel Popa pe mâna organelor abilitate

Costel Alexe l-a somat pe Maricel Popa să predea pagina către "titularul de drept, Instituţia Consiliul Judeţean Iaşi", ameninţând că, în caz contrar, se va adresa organelor în drept.

"În cazul în care pagina nu va fi predată titularului de drept vom depune o plângere pentru furt şi vom deschide şi o acţiune în instanţă, inedită ce-i drept, dar totuşi de o gravitate reală”, a mai spus fostul ministru al Mediului.

Căutarea Consiliului Judeţean Facebook în meniul de căutare Facebook întoarce mai multe rezultate dintre care unul este, într-adevăr, marcat cu numele senatorului Maricel Popa şi poate fi accesat aici. Facebook semnalează că pagina a fost creată în decembrie 2015.

Celălalt rezultat este o pagină creată în data de 16 octombrie 2020 şi poartă titulatura, fotografia şi datele de contact ale Consiliului Judeţean Iaşi.

Reamintim, Costel Alexe este cercetat penal de DNA pentru o mită primită sub forma a 22 de tone de tablă, în valoare de peste 100.000 lei. Alexe se declară nevinovat.

Cazul lui Alexe a fost comentat şi de preşedintele Klaus Iohannis, care a declarat că "penalii nu au ce căuta în funcţii publice".

Iohannis este cel care a dat undă verde, conform Legii răspunderii ministeriale, solicitării de cercetare penală a fostului ministru, în prezent preşedintele CJ Iaşi.

"Eu am spus dintotdeauna că persoanele urmărite penal, sau cum le-am spus penali, nu au ce căuta în funcții publice. Nu știu dacă PNL trebuia să discute mai repede sau mai încet despre aceste chestiuni, însă dacă domnul Alexe va fi cercetat penal atunci, cu siguranță, eu m-aș aștepta cel puțin să se autosuspende din funcțiile pe care le deține, până când se clarifică cu siguranță aceste aspecte" a spus Klaus Iohannis.

Șeful PSD Iași, Maricel Popa (foto, dreapta), i-a cerut public, miercuri, demisia lui Costel Alexe din funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Iaşi. Acesta a amintit și de declarația făcută de Președintele Iohannis cu o zi în urmă, care a spus că "persoanele urmărite penal n-au ce căuta în funcții publice".

"Am urmărit cu atenţie tot ceea ce s-a petrecut în ultimul timp în viaţa politică locală şi naţională. Şi am observat, că la acest început de an, Iaşul este pe toate canalele de ştiri şi în toate ziarele. Din păcate, nu pentru proiecte şi investiţii majore, ci pentru acuzaţiile de corupţie şi hoţie aduse lui Costel Alexe. Reacţiile de ieri ale preşedintelui României la adresa sa, mă determină, din nou, să îi cer public demisia din funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Iaşi şi să înceteze să mai facă judeţul de râs", a se spune în mesajul semnat de Maricel Popa și publicat pe pagina de Facebook a PSD Iași.