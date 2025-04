Crin Antonescu, despre cele 1,5 milioane de dolari plătite de Simion în SUA: Când jignești România pe bani publici, nu mai ești patriot

Crin Antonescu, candidatul Coaliției la alegerile prezidențiale. Foto: Hepta

Candidatul Coaliției, Crin Antonescu, îl critică pe liderul AUR George Simion pentru denigrarea României pe banii de la partid, după ce a semnat un contract cu o firmă de lobby în SUA, pentru suma de 1,5 milioane de dolari, prin care și-a cumpărat interviuri în Statele Unite.

„În numele patriotismului, George Simion plătește 1,5 milioane de dolari unei firme de lobby din SUA pentru a denigra România. Totul cu banii românilor. Asta nu este disidență. Nu e curaj. Este un simulacru de opoziție construit pe minciună și pe rușinea țării noastre”, scrie Antonescu.

Acesta spune că Simion „investește în propriul cult al personalității și în conspiraționiști notorii din afara țării”.

„”Patriotul” Simion nu folosește acești bani aici, în țară, pentru a-i informa pe români, pe banii lor, ce program „măreț" are pentru țară. Asta pentru că nu are un program serios. Investește, în schimb, în propriul cult al personalității și în conspiraționiști notorii din afara țării. În loc să lupte pentru România aici, alege să plătească pe alții, acolo, să ne umilească pe toți. România nu are nevoie de impostură și spectacol de bâlci. Are nevoie de onoare, decență și demnitate. Când jignești România pe bani publici, nu mai ești patriot. Ești doar periculos”, mai scrie Crin Antonescu, pe Facebook.

Partidul AUR, condus de candidatul la prezidențiale George Simion, plătește lunar o sumă colosală unei companii de lobby din Statele Unite. Antena 3 CNN a obținut în exclusivitate contractul semnat de partidul AUR cu BGD Legal and Consulting, companie de lobby, în valoare de 1,5 milioane de dolari lunar. În schimbul acestor bani, compania s-a angajat să-i organizeze lui George Simion întâlniri la Washington D.C cu lideri politici, dar și apariții în presa din Statele Unite. Partidul AUR a transmis un drept la replică în care a precizat că „nu există niciun contract semnat de AUR cu firma la care faceți referire”, însă contractul este înregistrat la Departamentul de Justiție al SUA și publicat chiar pe site-ul Departamentului de Justiție.

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), instituția care analizează legalitatea cheltuielilor din campania electorală, va demara procedura de verificare a contractului lunar de lobby de 1.5 milioane de dolari încheiat de partidul AUR pentru promovarea liderului George Simion în SUA, potrivit Hotnews.