Crin Antonescu, despre Simion: „Nici măcar suveraniști serioși nu putem avea. Avem niște impostori, niște mahalagii”

Candidatul coaliției de guvernare la alegerile prezidențiale, Crin Antonescu, l-a criticat joi seara, la Antena 3 CNN, în emisiunea „Un președinte în fața națiunii”, pe George Simion pentru denigrarea României pe banii de la partid. „Nu am mai văzut să te duci în SUA, să plătești cu bani proveniți, până la urmă, din fonduri publice, din bani pentru partid și să denigrezi propria ta țară. Avem niște impostori, avem niște mahalagii care sunt gata să-și dea arama pe față cu prima ocazie”, a adăugat acesta.

„În legătură cu faptele recente ale domnului Simion, da, am ceva de comentat. Așa cum probabil ați observat, eu nu am excelat prin atacarea contracandidaților. În orice caz, nu cu George Simion am avut vreun diferend politic.

Pentru mine, George Simion este un caz clasat. E un candidat, unul legitim. Are electoratul său, a obținut și în primul tur un scor, are un partid în spate. Cine vrea îl votează, cine nu, nu.

Dar, pentru că domnul Simion și cei din jurul domnului Simion ne-au împuiat capul câțiva ani buni cu acest așa-zis suveranism, cu această așa-zisă demnitate și ridicare în picioare a României și a conducătorilor ei, trebuie să spunem astăzi că ceea ce a făcut domnul Simion în micul său turneu american este jenant și dezgustător.

Acești pseudo-suveraniști, acești impostori, acești oameni care încearcă să speculeze — ca ultimii șarlatani — sentimentele patriotice, sentimentele de frustrare, dorința fiecărui român de a fi membru al unei națiuni mai respectate, mai stimate, mai demne... modul în care ei au speculat această tendință firească a eșuat într-un spectacol cum rar am mai văzut.

Crin Antonescu: „Sunt niște lucruri absolut jenante și ne arată că nici măcar suveraniști serioși nu putem avea în România”

„Unde ne sunt marii suveraniști? Unde ne sunt oamenii care deplângeau „linsul clanțelor străine”? Cine sunt ei? Păi, domnul Simion, care, pe cine poate întâlni în Statele Unite, încearcă să-l convingă că în România nu mai există democrație, că e tiranie, că se pune chiar un atentat împotriva domniei sale.

Înțeleg că face și ceva demersuri — dacă ajunge unde trebuie — ca să se prelungească suspendarea vizelor Waiver. Astea sunt niște lucruri absolut jenante și ne arată, de fapt, că nici măcar suveraniști serioși nu putem avea în România.

Declarația acestuia vine după ce Antena 3 CNN a dezvăluit, miecuri seara, că partidul AUR, condus de candidatul la prezidențiale George Simion, plătește lunar o sumă colosală unei companii de lobby din Statele Unite. În schimbul acestor bani, compania s-a angajat să-i organizeze lui George Simion întâlniri la Washington D.C cu lideri politici, dar și apariții în presa din Statele Unite.