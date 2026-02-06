Crin Antonescu: Ilie Bolojan se manifestă ca un adevărat USR-ist. Coaliţia se mişcă greu din cauză că e acest partid la guvernare

Fostul candidat la alegerile prezidenţiale din 2025 şi fost lider al PNL, Crin Antonescu, a declarat, vineri, la Antena 3 CNN, că Ilie Bolojan "se manifestă ca un veritabil USR-ist şi ca un lider de facto al acestei linii din guvernare". Antonescu a dat vina, în principal, pe prezenţa USR-ului la guvernare, pentru conflictele din Coaliţie. Întrebat dacă Hubert Thuma are dreptate când spune că "Antonescu a fost trădat" de Ilie Bolojan în campania prezidenţială, fostul preşedinte al liberalilor a afirmat: "Voi spune că da, în pasajul pe care l-aţi difuzat, Thuma are dreptate".

"Întreaga responsabilitate pentru rezultatul candidaturii Crin Antonscu mi-o asum. Eu, când am intrat în campanie, nici nu i-am întrebat cât de tare au de gând să tragă în campanie, nici n-am pus vreo condiţie. Am acceptat şi mi-am asumat responsabilitatea.

Am presupus că vor fi în proporţii rezonabile. Se juca acolo ceva din soarta acestor partide.

Nu am niciun fel de acuzaţie de adus eu, nu m-am aşteptat la mai mult din partea unora, inclusiv din partea domnului Bolojan. Voi spune că da, în pasajul pe care l-aţi difuzat, Thuma are dreptate. Ilie Bolojan m-a sunat şi mi-a spus că această coaliţie mă susţine. I-am spus că nu sunt ahtiat după candidatură. Mi-a zis că el nu vizează funcţia de preşedinte.

Eu, pe Marcel Ciolacu, l-am văzut când m-am dus la Guvern şi am discutat chestiunea candidaturii. Momentul-cheie pentru care spun că Thuma are dreptate este că a început după aceea campania, în anumite zone din presă, cu candidatura lui Bolojan.

El nu a pus acest refuz al candidaturii pe seama motivelor că nu doreşte, ci pentru că şi-a dat cuvântul. Nu ştiu cui. De asta spun că Thuma are dreptate şi a costat enorm în campanie", a declarat Crin Antonescu.

Fostul candidat la alegerile prezidenţiale din 2025 a mai spus că-l vede pe Bolojan ca liderul de facto al USR-ului:

"Prezentul nu e treaba mea. În calitate de cetăţean, spun că domnul Bolojan cu tot ce face se manifestă ca un veritabil USR-ist şi ca un lider de facto al acestei linii din guvernare. Avem o coaliţie care se mişcă greu, cu conflicte zilnice, cauzate de prezenţa USR la guvernare.

Eu am spus că n-are ce căuta USR la guvernare, e o chestiunea cu reverberaţii în PNL. Din toate numirile sunt oameni din zona #Rezist. N-am spus niciodată că toate relele României vin de la USR. Am spus doar că tot ce vine de la USR e rău".