Culisele întoarcerii lui Cozmin Gușă în PSD

Unul dintre cei doi patroni ai Realitatea TV, Cozmin Gușă, s-a întors în PSD după 16 ani. Gușă, care între timp a trecut prin PD, a fondat PIN și îngropat PIN, a devenit președinte al Federației Române de Judo, spune că vrea să pună umărul la reformarea partidului din postura de membru simplu. Numai că din primele declarații date pentru Hotnews pe această temă, Gușă nu se anunță a fi chiar un membru simplu. Ci un influencer.

" Inițiativa a fost, în ordine cronologică, a lui Paul Stănescu, apoi în mod direct a lui Dan Tudorache, care știe că atunci când am activat ca secretar general am fost membru al organizației Sector 1 și acesta e motivul pentru care el și-a înnoit invitația pentru mine. Cu Adrian (Năstase - n.red.) nu am vorbit de vreo 3 luni, dar atitudinea lui evidentă mediatic mi se pare clară de a susține o reformare a PSD. În ceea ce privește discuțiile cu Vasile Dâncu și Pușcaș, speranta mea e să îi conving să se implice în acest proiect de reformare, ca niște intelectuali de stânga care înțeleg complexitatea consolidării mișcării de stânga în România, ca un contrabalans pentru posibilele excese ale dreptei, atunci când vor avea și președinția, și guvernarea.

Acumulând între timp atât experiență, cât și autoritate publică, mizez pe acei oameni din PSD care își doresc să ridice primii drapelul reformării, tocmai pentru a putea conta în viitorii ani. Credința mea e că România se poate reechilibra politic doar printr-o competiție între blocurile de stânga și dreapta reformate, în lipsa experimentelor de tip USR - Plus pe care eu le consider nocive pentru interesul nostru național. PSD, dacă acceptă din această toamnă-iarnă să se reformeze, va lua un avantaj competițional în fața unui PNL care se va afla probabil la guvernare din noiembrie, dar care în cursul anului 2020 dacă vrea sa mai conteze la parlamentare va avea de asemenea obligația sa se reformeze pe un alt model. Referitor la PSD, eu vad posibil acest model de partid al românilor buni, adresabili electoratului de stanga, prin care un român bun se poate să fie un român competent, un român omenos și un român patriot", a declarat Gușă pentru Hotnews.

