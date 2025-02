Cum a finanțat Bogdan Peșchir campania de influență de pe TikTok pentru candidatura lui Călin Georgescu. Legătura cu Rusia

Fondurile oferite de Bogdan Peșchir au fost utilizate pentru o strategie online sofisticată, bazată pe influențare masivă pe TikTok. Foto: Captură video Antena 3 CNN/ Profimedia Images

Bogdan Peșchir a fost identificat drept principalul finanțator al unei ample campanii de influențare desfășurate pe TikTok, menite să promoveze candidatura lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale din România de la sfârșitul anului 2024, au precizat miercuri pentru Antena 3 CNN surse judiciare. Investigațiile au confirmat implicarea sa atât în finanțarea, cât și în organizarea logistică a campaniei, iar anumite aspecte tehnice sugerează posibile legături externe, inclusiv cu Federația Rusă.

Potrivit surselor judiciare, ancheta penală a arătat că Bogdan Peșchir și-a folosit contul de TikTok, „bogpr”, pentru a finanța promovarea lui Călin Georgescu cu peste un milion de euro. Din această sumă, o tranșă semnificativă de 381.000 USD a fost direcționată către platforma TikTok între 24 octombrie și 24 noiembrie 2024. Reprezentanții TikTok au confirmat oficial această plată în cadrul unei discuții cu autoritățile române, pe 28 noiembrie 2024. Ulterior, Peșchir a recunoscut că banii au fost folosiți pentru conturile implicate în campania de promovare a lui Georgescu.

Fondurile oferite de Bogdan Peșchir au fost utilizate pentru o strategie online sofisticată, bazată pe influențare masivă pe TikTok. Campania s-a desfășurat printr-o rețea de 20.321 de conturi, create între 2022 și 2023, care au generat peste 2,1 milioane de comentarii suspecte începând cu 23 noiembrie 2024, toate susținând candidatura lui Călin Georgescu. Aceste conturi au fost realizate pe baza unor șabloane prestabilite, având nume precum „ushakov.” sau „aleksandrov.”, urmate de cinci caractere aleatorii. Analiza tehnică a relevat că cele mai utilizate 15 adrese IP asociate acestor conturi provin din Turcia, sugerând o gestionare centralizată de pe aceleași dispozitive.

Rețeaua de influenceri plătită pentru promovarea lui Călin Georgescu

Un element central al campaniei finanțate de Bogdan Peșchir a fost colaborarea cu influenceri pentru promovarea lui Călin Georgescu, menționează sursele citate anterior. Fiecare influencer a fost plătit cu 390 de lei pentru atragerea a 20.000 de utilizatori, iar recrutarea s-a realizat prin platforma FameUp, specializată în monitorizarea promovării online. Aceștia erau contactați prin e-mail și primeau câte 1.000 de euro pentru distribuirea videoclipurilor de susținere.

De asemenea, a fost descoperită o rețea suplimentară de 25.000 de conturi TikTok, care a devenit extrem de activă cu două săptămâni înainte de alegeri, promovând intens candidatura lui Georgescu. Până la 21 noiembrie 2024, videoclipurile asociate campaniei au acumulat sute de milioane de vizualizări, atingând un vârf pe 25 noiembrie 2024. În paralel, au fost raportate 85.000 de atacuri cibernetice provenite din 33 de țări, având ca țintă sistemele informatice ce sprijină procesul electoral.

Legături cu o companie britanică și suspiciuni de influență rusă

Rețeaua de conturi false utilizată în campania finanțată de Bogdan Peșchir are legături cu compania Social Freak Ltd, înregistrată în Marea Britanie (cod: 14659411). Aceasta furnizează servicii de marketing pe rețelele sociale prin intermediul platformei socialcrow.co, administrată de cetățeanul britanic Luke John Askew. Acesta controlează și alte proiecte online, precum ipflare.io, scam-finder.net, social-fox.com și ratingksociety.com. În august 2023, pe site-ul socialcrow.co a fost publicat numărul de telefon +1-251-219-9639, ulterior asociat companiei NEXISITES, înregistrată la aceeași adresă ca Social Freak Ltd.

Platforma socialcrow.co oferă diverse servicii pentru TikTok, inclusiv vânzarea de urmăritori (TikTok Followers), vizualizări (TikTok Views) și comentarii personalizate (Custom Comments). Clienții pot achiziționa comentarii personalizate prin introducerea link-ului videoclipului și a mesajelor dorite, la un tarif de 6 euro pentru 10 comentarii, cu plata prin card bancar sau criptomonedă. Aceste comentarii sunt generate instantaneu, fără a influența numărul de vizualizări.

Din punct de vedere tehnic, cele 15 adrese IP localizate în Turcia au fost utilizate în mod constant pentru administrarea conturilor implicate în campanie.

Un aspect semnificativ al investigației este faptul că toate conturile utilizate pentru promovarea lui Călin Georgescu erau asociate cu adrese de e-mail având extensia „.ru”, specifică domeniilor de internet din Federația Rusă. Această corelație ridică suspiciuni rezonabile privind o posibilă implicare sau influență exercitată de entități ruse, utilizarea extensiei „.ru” devenind un indiciu cheie în analiza conexiunilor internaționale ale campaniei și a posibilelor ingerințe externe în procesul electoral din România.

În plus, un element relevant îl constituie faptul că Călin Georgescu și persoanele din echipa sa de campanie aveau cunoștință despre intenția lui Bogdan Peșchir de a finanța campania în acest mod, aspect confirmat de conversațiile purtate între aceștia pe rețelele sociale.