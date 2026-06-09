Cum îi vede Eugen Tomac pe Putin și Trump. Unul "ne disprețuiește", celălalt "este influent"

1 minut de citit Publicat la 09:04 09 Iun 2026 Modificat la 09:04 09 Iun 2026

Eugen Tomac a conturat poziționări ferme față de Rusia și Vladimir Putin, pe care l-a descris drept un lider care "ne disprețuiește”. Foto: Hepta

Premierul desemnat Eugen Tomac a făcut, luni seară, într-un interviu în exclusivitate pentru Antena 3 CNN, o serie de caracterizări succinte ale principalilor lideri politici din România și de pe scena internațională.

Eugen Tomac a fost rugat să definească printr-un cuvânt sau o propoziţie mai mulţi lideri politici. Despre Nicuşor Dan, Eugen Tomac a spus că este "un preşedinte care va scrie istorie pentru ţară”. Despre Ilie Bolojan a spus că este "un om politic cu multă experienţă”. În ceea ce îl privește pe Sorin Grindeanu, Eugen Tomac a afirmat că este "un om politic destul de dispus să facă lucruri importante pentru ca ţara să meargă înainte".

Totodată, Eugen Tomac a conturat poziționări ferme față de Rusia și Vladimir Putin, pe care l-a descris drept un lider care "ne disprețuiește”.

Ce a spus Eugen Tomac despre liderii politici

Nicuşor Dan - Un preşedinte care va scrie istorie pentru ţară

Ilie Bolojan - Un om politic cu multă experienţă

Sorin Grindeanu - Un om politic destul de dispus să facă lucruri importante pentru ca ţara să meargă înainte

Dominic Fritz - Un lider politic pe care îl respect

Kelemen Hunor - Un om politic cu foarte multă experienţă şi aş spune un bun român de etnie maghiară

George Simion - Un politician care nu respectă regulile

Eugen Tomac - Un român care îşi iubeşte ţara

România - Ţara mea

Moldova - Parte din ţara mea

Europa - O port în suflet

Statele Unite - Am încredere

Rusia - Inamic

Ucraina - O ţară pe care o respectăm

Donald Trump - Un lider influent şi important

Vladimir Putin - Ne dispreţuieşte

Xi Jinping - Un conducător care şi-a consolidat poziţia

Eugen Tomac a vorbit despre guvernul pe care îl propune, precizând că va avea trei vicepremieri: pentru Educație, Economie și Digitalizare. Tomac a dezvăluit și câteva dintre persoanele care vor ocupa funcții de miniștri, printre care și Dan Neculăescu la Ministerul Apărării.