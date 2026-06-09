Cum îi vede Eugen Tomac pe Putin și Trump. Unul "ne disprețuiește", celălalt "este influent"

Premierul desemnat Eugen Tomac a făcut, luni seară, într-un interviu în exclusivitate pentru Antena 3 CNN, o serie de caracterizări succinte ale principalilor lideri politici din România și de pe scena internațională.
Eugen Tomac a fost rugat să definească printr-un cuvânt sau o propoziţie mai mulţi lideri politici. Despre Nicuşor Dan, Eugen Tomac a spus că este "un preşedinte care va scrie istorie pentru ţară”. Despre Ilie Bolojan a spus că este "un om politic cu multă experienţă”. În ceea ce îl privește pe Sorin Grindeanu, Eugen Tomac a afirmat că este "un om politic destul de dispus să facă lucruri importante pentru ca ţara să meargă înainte".
Totodată, Eugen Tomac a conturat poziționări ferme față de Rusia și Vladimir Putin, pe care l-a descris drept un lider care "ne disprețuiește”.
Ce a spus Eugen Tomac despre liderii politici
Nicuşor Dan - Un preşedinte care va scrie istorie pentru ţară
Ilie Bolojan - Un om politic cu multă experienţă
Sorin Grindeanu - Un om politic destul de dispus să facă lucruri importante pentru ca ţara să meargă înainte
Dominic Fritz - Un lider politic pe care îl respect
Kelemen Hunor - Un om politic cu foarte multă experienţă şi aş spune un bun român de etnie maghiară
George Simion - Un politician care nu respectă regulile
Eugen Tomac - Un român care îşi iubeşte ţara
România - Ţara mea
Moldova - Parte din ţara mea
Europa - O port în suflet
Statele Unite - Am încredere
Rusia - Inamic
Ucraina - O ţară pe care o respectăm
Donald Trump - Un lider influent şi important
Vladimir Putin - Ne dispreţuieşte
Xi Jinping - Un conducător care şi-a consolidat poziţia
Eugen Tomac a vorbit despre guvernul pe care îl propune, precizând că va avea trei vicepremieri: pentru Educație, Economie și Digitalizare. Tomac a dezvăluit și câteva dintre persoanele care vor ocupa funcții de miniștri, printre care și Dan Neculăescu la Ministerul Apărării.