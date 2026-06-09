Antena 3 CNN Politică Cum îi vede Eugen Tomac pe Putin și Trump. Unul "ne disprețuiește", celălalt "este influent"

Cum îi vede Eugen Tomac pe Putin și Trump. Unul "ne disprețuiește", celălalt "este influent"

George Forcoş
1 minut de citit Publicat la 09:04 09 Iun 2026 Modificat la 09:04 09 Iun 2026
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eugen tomac
Eugen Tomac a conturat poziționări ferme față de Rusia și Vladimir Putin, pe care l-a descris drept un lider care "ne disprețuiește”. Foto: Hepta

Premierul desemnat Eugen Tomac a făcut, luni seară, într-un interviu în exclusivitate pentru Antena 3 CNN, o serie de caracterizări succinte ale principalilor lideri politici din România și de pe scena internațională. 

Eugen Tomac a fost rugat să definească printr-un cuvânt sau o propoziţie mai mulţi lideri politici. Despre Nicuşor Dan, Eugen Tomac a spus că este "un preşedinte care va scrie istorie pentru ţară”. Despre Ilie Bolojan a spus că este "un om politic cu multă experienţă”. În ceea ce îl privește pe Sorin Grindeanu, Eugen Tomac a afirmat că este "un om politic destul de dispus să facă lucruri importante pentru ca ţara să meargă înainte".

Totodată, Eugen Tomac a conturat poziționări ferme față de Rusia și Vladimir Putin, pe care l-a descris drept un lider care "ne disprețuiește”.

Ce a spus Eugen Tomac despre liderii politici

Nicuşor Dan - Un preşedinte care va scrie istorie pentru ţară

Ilie Bolojan - Un om politic cu multă experienţă

Sorin Grindeanu - Un om politic destul de dispus să facă lucruri importante pentru ca ţara să meargă înainte

Dominic Fritz - Un lider politic pe care îl respect

Kelemen Hunor - Un om politic cu foarte multă experienţă şi aş spune un bun român de etnie maghiară

George Simion - Un politician care nu respectă regulile

Eugen Tomac - Un român care îşi iubeşte ţara

România - Ţara mea

Moldova - Parte din ţara mea

Europa - O port în suflet

Statele Unite - Am încredere

Rusia - Inamic

Ucraina - O ţară pe care o respectăm

Donald Trump - Un lider influent şi important

Vladimir Putin - Ne dispreţuieşte

Xi Jinping - Un conducător care şi-a consolidat poziţia

Eugen Tomac a vorbit despre guvernul pe care îl propune, precizând că va avea trei vicepremieri: pentru Educație, Economie și Digitalizare. Tomac a dezvăluit și câteva dintre persoanele care vor ocupa funcții de miniștri, printre care și Dan Neculăescu la Ministerul Apărării.

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Etichete: eugen tomac Nicușor Dan Ilie Bolojan Vladimir Putin

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