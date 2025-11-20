Cumnata lui Drulă, numită secretar de stat la MIPE. Ministrul Pîslaru: „Nu e rolul meu să fac investigații despre viața personală”

1 minut de citit Publicat la 14:24 20 Noi 2025 Modificat la 16:21 20 Noi 2025

Alina Gîrbea, membru USR, a fost numită secretar de stat în MIPE. Foto: Facebook

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a fost întrebat, joi, într-o conferință de presă la Guvern, despre numirea în minister a cumnatei candidatului USR la Primăria Capitalei Cătălin Drulă. Alina Gîrbea a fost numită printr-o decizie a premierului Ilie Bolojan în funcția de secretar de stat în MIPE. „Nu e rolul meu să fac investigații”, a declarat Pîslaru.

„Nu este rolul meu să fac astfel de analize. Eu am un rol instituțional, de coordonare a instituției. Am primit-o azi dimineață doamna Alina Gîrbea, după ce actul de numire a intrat în vigoare. Sunt convins că vom avea o colaborare profesionistă, nu e rolul meu să fac investigații cu privire la orice aspecte legate de viața ei personală”, a declarat acesta.

„Vă asigur că instituționala întrunește toate condițiile având în vedere CV-ul și capacitatea sa profesională de a reprezenta cu brio portofoliul de secretar de stat”, a mai spus Pîslaru.

Premierul Ilie Bolojan a decis miercuri eliberarea Luminiței Zezeanu, susținută de PSD, din funcţia de secretar de stat la MIPE. Luminița Zezeanu a fost numită în luna august a anului 2023, în funcție, printr-o decizie a fostului premier Marcel Ciolacu.

În locul acesteia, a fost numită Alina-Roxana Gârbea, de la USR, care în 2024 a candidat, fără succes, la alegerile europarlamentare pe lista acestui partid. Aceasta este nimeni alta decât cumnata fostului ministru USR al Transporturilor Cătălin Drulă.

Cine e Alina Gîrbea

Alina Gîrbea este sora partenerei de viață a lui Cătălin Drulă, Raluca Păun. Numele Alinei Gîrbea a apărut în septembrie 2024, când USR Timiș și-a desemnat candidații pentru alegerile parlamentare de la finalul acelui an. Gîrbea a fost pusă pe locul doi pe lista pentru Senat, însă nu a obținut un mandat.

Noul secretar de stat este expertă în politici europene. Absolventă de ştiinţe politice, la secţia engleză la Universitatea Bucureşti (2007), are un master în afaceri europene de la Sciences Po Paris (2009).

Ea a activat vreme de 14 ani în diferite funcții la Comisia Europeana, în Parlamentul European și în Comitetul Economic şi Social European. Gârbea a fost consilieră pe politica externă şi de extindere a UE pentru mai mulţi politicieni europeni. Între alții a colaborat cu fostul preşedinte al Parlamentului European, David Sassoli.