Dacian Cioloș, previziune sumbră despre noul Guvern Orban

Liderul PLUS, Dacian Cioloş, copreşedinte al Alianţei USR PLUS, apreciază mobilizarea parlamentarilor care "au îndepărtat azi prin vot PSD de la resursele publice" şi au dat încrederea lor Guvernului Orban, dar atrage totodată atenţia asupra fragilităţii majorităţii parlamentare care susţine noul guvern.



"Majoritatea parlamentară care susţine noul guvern este fragilă, iar misiunea guvernului condus de Ludovic Orban este una dificilă în aceste condiţii, motiv pentru care una dintre misiunile sale importante este declanşarea de alegeri anticipate, singura soluţie pentru a degaja o majoritate clară pentru modernizarea României. Îi urez succes lui Ludovic Orban la conducerea noului guvern, pentru că, doar dacă va guverna bine şi cu succes până la alegerile parlamentare, România va câştiga pe termen lung. Odată cu plecarea Guvernului Dăncilă, ar trebui să se termine coşmarul Dragnea-PSD care ne ţine în gardă de mai bine de trei ani. Guvernul Orban nu are însă o misiune uşoară. Dificultatea cu care s-a constituit fragila majoritate de azi arată că soluţia pentru o perspectivă clară oferită ţării rămân anticipatele", a afirmat Cioloş într-un comunicat de presă.



În condiţiile în care "a avut experienţa conducerii unui executiv cu o susţinere parlamentară fragilă", Cioloş a făcut o serie de recomandări noului executiv ca un set de reguli minime pentru a nu eşua: să pregătească alegerile prezidenţiale, locale şi parlamentare în aşa fel încât să nu existe nicio urmă de partizanat care să planeze asupra celor care le organizează; să desemneze de urgenţă o propunere de comisar european care să fie dincolo de orice semne de îndoială în privinţa integrităţii, competenţei şi angajamentului european; să fie un guvern transparent cu toate numirile în poziţii centrale şi locale, să verifice integritatea şi competenţa înainte de orice loialitate de partid; să nu facă niciun compromis la guvernare cu partidele politice şi parlamentarii care au susţinut PSD în aceşti trei ani negri care ne-au îndepărtat de Europa şi de democraţiile consolidate; să elaboreze un proiect de buget echilibrat, fără excese şi fără tăieri de la investiţiile aşteptate de atâta vreme de cetăţeni, în special cele în construirea spitalelor şi a autostrăzilor, care trebuie să demareze fără întârziere.



Totodată, Cioloş recomandă noului guvern să fie deschis şi transparent cu toate cheltuielile publice locale şi centrale, să nu avantajeze nicio comunitate pe criterii politice, să nu ia decizii fără consultarea tuturor actorilor care pot fi afectaţi de măsurile propuse, chiar dacă aceste consultări vor fi dificile şi vor consuma multă energie şi totodată să nu uite de măsurile asumate în acordul politic semnat cu Dan Barna, copreşedinte al Alianţei USR PLUS, "cereri strigate în stradă în ultimii trei ani de societate". Între acestea se numără abrogarea legii recursului compensatoriu, două tururi de scrutin la alegerile locale, desfiinţarea Secţiei de Investigare a Infracţiunilor din Justiţie, adoptarea iniţiativei cetăţeneşti Fără Penali în Funcţii Publice, finalizarea şi operaţionalizarea aplicaţiei Inspectorului Pădurii şi a SUMAL.



"Nu în ultimul rând, să facă toate demersurile pentru a declanşa alegeri anticipate cât mai curând posibil pentru a oferi României un guvern stabil cu o majoritate clară", a conchis Dacian Cioloş.