Dan Barna, poze cu pisici în campania prezidențială. „Dacă nu vor fi anticipate, PSD va căpăta din nou vânt în pânze”

sursă foto: Facebook

Candidatul Alianţei USR PLUS la Preşedinţia României, Dan Barna, a declarat joi, la Alba Iulia, că PSD "va căpăta, din nou, vânt în pânze" dacă nu vor fi alegeri anticipate şi va rămâne un guvern care nu ar avea o majoritate parlamentară şi va fi vulnerabil la "jocurile" pe care le face Victor Ponta, "un fel de Iancu Jianu al politicii de cârpeală".



"E foarte clar că dacă nu vom merge spre anticipate, imediat după ce se vor finaliza alegerile prezidenţiale şi după ce va trece bugetul, şi vom avea un an acest guvern care nu are o majoritate parlamentară - vedem foarte clar jocurile pe care le face, astăzi, Victor Ponta, care se consideră un fel de Iancu Jianu al politicii de cârpeală pe care o trăim de 30 de ani - dacă vom avea acest guvern timp de un an, nu vom face decât să ajutăm PSD să se întoarcă din nou la guvernare, să capete, din nou, vânt în pânze. Iar asta ar fi cea mai proastă decizie pentru ceea ce înseamnă stabilitatea politică a României, pentru că ar însemna să ne batem joc de cei trei ani şi jumătate în care România a stat în stradă, protestând împotriva abuzurilor PSD", a declarat Barna, într-o conferinţă de presă.



El a spus că trebuie folosită "toată energia" pentru a avea un acord politic pentru organizarea de anticipate la începutul anului viitor.„

De asemenea, în cadrul vizitei de la Alba, Dan Barna s-a fotografiat cu o pisică în brațe.