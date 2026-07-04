Daniel Băluță anunță că va construi un parc destinat istoriei SUA în sectorul 4

Primarul Daniel Băluță a anunțat, de Ziua Națională a SUA, că în Sectorul 4 al Capitalei va fi construit un Parc al Prieteniei Româno-Americane „Donald Trump”. Edilul a explicat că parcul va fi unul tematic și va conține „repere care au marcat istoria și cultura Statelor Unite, precum explorarea spațiului și universul NASA, cinematografia și alte simboluri emblematice ale Americii”.

„Astăzi, când Statele Unite ale Americii aniversează 250 de ani de la Declarația de Independență, avem în fața noastră un proiect care înseamnă prietenie, valori comune și respect între națiuni. Acesta este conceptul viitorului Parc al Prieteniei Româno-Americane „Donald Trump”, un spațiu tematic pe care ne dorim să îl realizăm în Sectorul 4”, a scris Daniel Băluță într-o postare pe Facebook.

Primarul Sectorului 4 a publicat o simulare cu viitorul parc așa cum și l-au imaginat arhitecții primăriei. În imagini se poate vedea o secțiune dedicată NASA, în care copiii se pot juca, o copie la scară a mai mică a Casei Albe, dar și o secțiune dedicată Hollywood-ului.

„Colegii arhitecți și-au imaginat un loc în care educația, recreerea și tehnologia se îmbină în mod firesc și în care copiii să se joace, să se bucure de timpul petrecut împreună cu familiile lor și, în același timp, să descopere repere care au marcat istoria și cultura Statelor Unite, precum explorarea spațiului și universul NASA, cinematografia și alte simboluri emblematice ale Americii”, a precizat edilul.

Daniel Băluță a adăugat că își dorește ca acest parc să ajungă un „simbol al prieteniei și al respectului” între SUA și România.

„Atât acum, cât și peste ani, sper ca acest spațiu să devină nu doar un loc de recreere, ci și un simbol al prieteniei dintre România și Statele Unite ale Americii, al respectului reciproc și al convingerii că cele mai trainice punți între oameni și între națiuni se construiesc prin cunoaștere și încredere. La mulți ani, America! Happy Independence Day”, a mai scris primarul.