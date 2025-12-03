Daniel Băluță îl atacă dur pe Ciprian Ciucu și îl acuză că a făcut o înțelegere cu Anca Alexandrescu: „Are un blat clar”

Candidatul PSD la alegerile pentru Primăria Capitalei, Daniel Băluță, a declarat, la Antena 3 CNN, că există un „blat clar” între candidatul PNL, Ciprian Ciucu, și candidata independentă, susținută de AUR, Anca Alexandrescu. Edilul Sectorului 4 a adăugat că în opinia sa între cei doi a existat o „înțelegere prealabilă” campaniei în electorale, iar acest lucru este evident din interacțiunile lor. Întrebat dacă se teme de Ciucu, Băluță a negat. Candidatul PSD a adăugat, de asemenea, că spre deosebire de Ciprian Ciucu, care nu a reușit să se înțeleagă cu Nicușor Dan pe când acesta era primarul general, el a reușit să fie mai persuasiv.

Cu doar patru zile înainte de alegerile pentru Primăria Capitalei, Daniel Băluță, candidatul PSD, care până acum a dominat în sondaje, acuză că între candidatul PNL, Ciprian Ciucu, și candidata independentă, dar susținută de AUR, Anca Alexandrescu, a existat o „o înțelegere prealabilă.

„Eu cred că distinsul coleg de la PNL încearcă un blat cu colega”, a spus Băluță.

Întrebat de ce ar avea această strategie, candidatul PSD a spus că Ciucu își dorește să câștige funcția de primar general „cu orice preț”.

„Toată această abordare și tot acest comportament pe care îl are face parte din strategia dânsului. Unul pe altul nu se atacă niciodată. Are blat cu doamna candidat...candidata independentă. Domnul coleg primar are un blat clar din punctul acesta de vedere”, a spus Daniel Băluță la Antena 3 CNN.

Întrebat dacă face aceste declarații pentru că se teme de Ciprian Ciucu, edilul Sectorului 4 a negat. „Nu, nu mă tem. Singurul lucru de care mă tem e haosul din oraș”, a spus Băluță.

Daniel Băluță a vorbit și despre relația pe care atât el, cât și Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, au avut cu președintele Nicușor Dan, pe când acesta era primarul Capitalei.

„Nu pot să spun că am avut probleme mai mici sau mai mari. Diferența este că eu am reușit să depășesc aceste probleme, datorită calităților pe care și eu și echipa mea le-am avut. Am reușit să negociem corect lucrurile, am reușit să fim suficient de persuasivi încât să facem nodul intermodal de la Eroii Revoluției, să facem planșeul Unirii, exproprieri pentru parcuri. Mai mult sau mai puțin greu. Dar nu e rolul nostru să ne plângem în fața oamenilor că e greu. Viața e grea pentru toți”, a spus candidatul PSD.

Social-democratul a adăugat că spre deosebire de Ciprian Ciucu, el a adus 5 milioane de euro pentru București.

„Sunt doar doi ani și jumătate de mandat și trebuie un om care a dovedit. (...) Nu m-am menajat, față de competitorul meu am adus 5 miliare de euro, în România, în București, în sectorul 4. Diferența e de 20 de ori în spate. E o realitate. Am lucrat pentru toți bucureștenii (...) Cuvântul meu este o garanție. tot ceea ce am promis oamenilor din Sectorul 4 am respectat. Asta mă diferențiază de ceilalți candidați”, a mai spus Băluță.

Interviul integral cu Daniel Băluță, candidatul PSD la alegerile pentru Primăria Capitalei poate fi urmărit aici:

Cu doar patru zile până la alegerile pentru Primăria Generală a Muncipiului București, sondajul CURS arată o competiție foarte strânsă între candidații principalelor partide. Candidaţii Daniel Băluţă (PSD), Ciprian Ciucu (PNL) şi Cătălin Drulă (USR) ocupă primele locuri în intenția de vot a bucureștenilor, dar scorul este unul extrem de strâns, de doar câteva procente distanță unii față de ceilalți.

Alegerile pentru Primăria Generală a Municipiului București vor fi organizate la data de 7 decembrie. Campania electorală a început din 22 noiembrie.