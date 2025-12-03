Sondaj CURS cu patru zile înainte de alegeri: diferență de trei procente între Daniel Băluță și Ciprian Ciucu

Alegerile pentru Primăria Capitalei sunt pe 7 decembrie 2025. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Candidaţii Daniel Băluţă (PSD), Ciprian Ciucu (PNL) şi Cătălin Drulă (USR) ocupă primele locuri în intenția de vot a bucureștenilor pentru alegerile pentru Primăria Capitalei, potrivit unui sondaj realizat de CURS.

Cu doar patru zile până la alegerile pentru Primăria Generală a Muncipiului București, sondajul CURS arată o competiție foarte strânsă între candidații principalelor partide:

De asemenea, dintre cei chestionați, 36% au spus că este „foarte sigur” că vor vota duminică şi alţi 16% au spus că e „sigur” că se vor prezenta la urne.

Sondajul a fost realizat în perioada 26-30 noiembrie, la nivelul populaţiei adulte rezidente din Bucureşti.

Volumul eşantionului este de 1.031 de respondenţi, iar tipul eşantionului este probabilistic, multistadial, stratificat.



Marja maximă de eroare pentru întregul eşantion este de +/- 3%, la un nivel de încredere de 95%. Datele au fost culese prin metoda CATI (Computer assisted telephone interviewing).

Un alt sondaj, publicat la începutul acestei săptămâni, arăta că Daniel Băluță și Anca Alexandrescu se luptă pentru locul întâi în preferințele bucureștenilor, la foarte mică distanță unul de celălalt. Sociologul Marius Pieleanu a declarat, la Antena 3 CNN, că este posibil ca la alegerile ce vor avea loc duminică, 7 decembrie, pentru Primăria Generală a Municipiului București să fie egalitate între primii doi din cursa electorală.

Alegerile pentru Primăria Generală a Municipiului București vor fi organizate la data de 7 decembrie. Campania electorală a început din 22 noiembrie. Din cei 17 candidați înscriși în competiția electorală, doi s-au retras până acum: Vlad Gheorghe și Eugen Teodorovici.