Daniel David: Am salvat din pierdere în jur de 1 miliard de euro. Ce aduce rectificarea bugetară pentru proiectele PNRR din educație

Ministrul Educaţiei, Daniel David. Sursa foto: Hepta/ Mediafax Foto/ Alexandru Dobre

Rectificarea bugetară din toamna acestui an oferă Ministerului Educației resurse suplimentare pentru a finaliza proiectele din PNRR până la termenul-limită de 31 august 2026. Potrivit ministrului Daniel David, renegocierile purtate cu Comisia Europeană au permis evitarea pierderii unor sume substanțiale.

„Când am preluat mandatul de ministru în decembrie 2024 (…) analiza (…) a arătat că pentru unele dintre acestea termenul de 31 august 2026 nu va putea fi respectat și astfel se vor pierde bani din PNRR. (…) Am renegociat și în educație bugetul și proiectele, împreună cu MIPE și Comisia Europeană, salvând din pierdere în jur de 1 miliard de EURO și angajând proiectele realiste, care vor îmbunătății major educația din România”, a declarat acesta.

Concret, până la sfârșitul anului 2025, vor fi dotate peste 5.800 de școli și echipate 1.400 de laboratoare inteligente, iar 60 de universități vor finaliza proiecte de digitalizare. În plus, programul de formare în pedagogie digitală va certifica cel puțin 100.000 de profesori.

În etapa următoare, vor fi implementate proiecte cu impact social și structural major: 2.300 de școli sprijinite împotriva abandonului, 8 campusuri duale pentru integrarea tinerilor pe piața muncii, precum și prima rețea de școli verzi, ce va include 42 de unități de învățământ construite sau reabilitate la standarde energetice ridicate.

Pe zona universitară, 45 de proiecte de infrastructură vor oferi peste 15.000 de locuri de cazare și spații de recreere, cu 40% dedicate studenților din medii defavorizate. Totodată, 10.000 de directori și inspectori vor fi formați în competențe manageriale.

Ministerul promite și întărirea mecanismelor de monitorizare pentru a se asigura că proiectele vor fi încheiate în termen.