Daniel David recomandă o variantă de acces pentru tineri la reţelele sociale: "Aș încuraja mai degrabă controlul parental"

Ministrul Educației, Daniel David, a declarat, miercuri, la Digi 24, că nu se opune accesului la rețelele sociale în cazul adolescenților, dar recomandă utilizarea opţiunii "control parental". "Dacă începi să interzici lucruri copiilor care sunt în faza de adolescență, tare mă tem că vor găsi căi ascunse părinților pentru a ajunge totuși acolo", a afirmat David.

Ministrul Educației consideră că tehnologia are şi avantajele sale.

„Trăim o revoluție industrială. Tehnologia este aici să rămână. Eu evit întotdeauna interdicțiile, sunt însă pentru controlul lor. Noi suntem măsura acestei tehnologii, deci hai să o folosim bine. Aș încuraja mai degrabă controlul parental, care este mult mai util, mai ales pentru adolescenți, deci pentru cei peste 14 ani.

Dacă începi să interzici lucruri copiilor care sunt în faza de adolescență, tare mă tem că vor găsi căi ascunse părinților pentru a ajunge totuși acolo. Nu sunt împotrivă, doar că spun să gândim de două ori.

Dacă sunt deja adolescenți și nu au contact cu internetul și cu rețelele de socializare într-o zonă controlată, sigură, cu control parental, este o problemă fiindcă prin revoluția industrială prin care trecem, mă tem că vor rămâne în urmă. Deci să facem lucrurile cu grijă, nici să exagerăm expunerea care să ne ducă în patologie, nici să intrăm într-o logică de frică să interzicem lucruri", a spus Daniel David pentru sursa amintită.

Ministrul Educației a amintit că, în România, telefoanele mobile sunt interzise în timpul orelor:

"Noi am luat măsurile așa cum trebuie, în timpul orelor telefoanele sunt interzise, pot fi însă utilizate în scop educațional cu acordul profesorului, deci am avut o atitudine ponderată și asta aș recomanda și în ceea ce privește rețelele de socializare".