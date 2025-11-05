Daniel David va schimba metoda de evaluare şi notare a elevilor: "Încă nu avem standarde clare. Vor fi gata la jumătatea lui 2026"

Ministrul Educaţiei, Daniel David. Foto: Agerpres

Ministrul Educaţiei, Daniel David, admite că există discrepanţe între notele pe care elevii le primesc la clase şi rezultatele pe care le obţin la examene naţionale precum Evaluarea Naţională sau Bacalaureatul. Astfel, ministrul spune că, la jumătatea anului viitor, "vor fi gata standardele de evaluare pentru elevii din ciclurile primar şi gimnazial, dar şi pentru liceu". "Să începem anul şcolar 2026-2027 nu doar cu programe noi la nivel de liceu, dar şi cu standarde de evaluare şi notare la primar, gimnazial şi liceal", a spus, miercuri, Daniel David.

”Da, există aceste discrepanţe, noi avem această problemă: după atâţia ani, încă nu avem standarde de evaluare şi de notare clare. Este o problemă, eu am început să caut soluţii la ea”, a afirmat Daniel David, miercuri, întrebat ce părere are despre discrepanţele mari dintre notele pe care unii elevi le obţin la clase şi notele pe care aceiaşi elevi le au în urma examenelor precum Evaluarea Naţională sau Bacalaureatul.

Ministrul a declarat că aceste standarde vor fi gata la jumătatea anului viitor.

"Pentru primar şi gimnaziu vom încheia procesul care implică elaborarea standardelor de evaluare şi notare, pregătirea profesorilor, probabil anul viitor în luna iunie. Tot atunci îmi propun să terminăm şi aceste standarde pentru învăţământul liceal, astfel încât din anul şcolar 2026-2027 să începem nu doar cu programe noi la nivel de liceu, dar şi cu standarde de evaluare şi notare atât la nivelul învăţământului primar, cât şi la nivelul învăţământului gimnazial, cât şi la nivelul învăţământului liceal, ca după aceea vom putea gândi mai bine şi portofoliile educaţionale pe care să le luăm în calcul, odată ce ai aceste standarde care oarecum mai uniformizează notele care se dau”, a subliniat ministrul.

În ceea ce priveşte programele pentru liceu, Daniel David a subliniat că se lucrează la acestea, că sunt în grafic şi, dacă continuă în acelaşi ritm, din anul şcolar viitor noile planuri-cadru pot fi implementate cu manuale noi şi ”într-o altă logică curriculară”.