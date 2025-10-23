Datoriile personale ale viceprimarului AUR de la Ploiești au fost plătite de Primărie. Polițeanu îi face plângere la Parchet

Primarul Ploieștiului a retras atribuțiile viceprimarului AUR după ce, din banii primăriei, i-au fost plătite acestuia datoriile personale. Sursa foto: Inquam

Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a anunțat, joi, că-i retrage toate atribuțiile de serviciu viceprimarului AUR, Alexandru Săraru, după ce municipalitatea a plătit din bani publici datoriile acestuia pentru a evita blocarea conturilor Primăriei, conform Agerpres.

În replică, viceprimarul neagă că ar fi făcut presiuni asupra vreunui angajat în legătură cu situația popririlor și acuză că primarul folosește această situație în scop politic.

Cum a început scandalul

"Domnul Alexandru Săraru, prevalându-se de calitatea sa de viceprimar al municipiului Ploiești și de ascendentul ierarhic asupra funcționarilor din subordine, a acționat în cursul anului 2025 pentru a împiedica executarea silită pornită împotriva sa în baza unor hotărâri judecătorești de încuviințare a executării silite (...). Din cauza acestor acțiuni, Primăria Ploiești a ajuns în situația să își încalce obligațiile legale imperative cf. art 787 Cod de Procedură Civilă ca în termen de 5 zile de la comunicarea popririi să indisponibilizeze sumele de bani și să procedeze la reținerea și virarea acestora către executorul judecătoresc.

În luna octombrie 2025 (săptămâna trecută), ca urmare a notificării primite de la executor judecătoresc privind iminența validării popririi împotriva UAT Ploiești, am aflat de existența încălcării legii de către UAT Ploiești. Viceprimarul Săraru a ignorat somația trimisă acestuia de mine, în calitate de primar, să-și plătească în termen de 5 zile datoriile personale și a adus astfel UAT Ploiești în situația ca în cursul zilei de azi să plătească din bani publici datoriile viceprimarului pentru a evita blocarea conturilor Primăriei", a scris Polițeanu pe Facebook.

Acesta spune că a decis sesizarea Parchetului pentru posibila săvârșire a următoarelor infracțiuni: instigare la abuz în serviciu, folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane (în interes propriu) în formă continuată, înșelăciune, nerespectarea hotărârilor judecătorești, șantaj și purtare abuzivă.

De asemenea, edilul a decis retragerea tuturor atribuțiilor de serviciu ale viceprimarului Săraru, recuperarea prejudiciului financiar produs de viceprimar municipiului Ploiești, dar și sesizarea comisiei de disciplină în cazul funcționarului public care a ascuns și a favorizat faptele descrise mai sus.

'Suplimentar, am transmis colegilor politici că, din punctul meu de vedere, domnul Săraru nu mai poate ocupa funcția pe care o deține și că trebuie luată o decizie în Consiliul Local', a anunțat primarul.

Cum se apără viceprimarul

Viceprimarul Alexandru Săraru a declarat că nu există dovezi că ar fi făcut presiuni asupra vreunui angajat și spune că situația este folosită în scop politic de Mihai Polițeanu 'pentru că sunt interese foarte mari'.

"Ca orice om în viața aceasta, ori ai nevoie pentru operația cuiva, ori ai nevoie pentru o anumită situație de un credit, ajuți pe cineva, cum a fost cazul meu, și a rămas o diferență de 20.000 de lei care trebuie achitată. Și a venit adresă pentru poprire pe cont. (...) În momentul în care a venit acea poprire, o doamnă din primărie mi-a zis că a venit poprire.

Și eu am spus: acești bani n-au fost pentru mine, așteptați să vedeți dacă se va face plata, dacă nu se va face plata și nu vă trimit dovadă, faceți dumneavoastră poprire. Asta a fost discuția mea cu acea persoană. Ceea ce s-a și întâmplat, nefăcându-se plata la nivel personal, s-a întâmplat poprirea. (...) Deja s-au plătit 8.000 de lei prima parte. Urmând ca după aceea, fiind poprire, să se oprească și ceilalți", a precizat Alexandru Săraru.

Viceprimarul spune că nu este vina lui pentru faptul că primăria a achitat acea sumă care trebuia oprită din salariul său.

"Situația există, acei 20.000 există, s-a făcut o plată, adică prima parte de 8.000 lei, urmează și celelalte plăți tot din poprire. Dacă a plătit Primăria acei bani care se vor recupera nu este vina mea, dacă există așa ceva, este vina angajaților din primărie. Nu există niciun fel de dovadă că eu aș fi făcut vreo presiune, din contră.

Am vorbit cu acea doamnă și i-am spus să spună public dacă i s-a făcut vreo presiune. Există conversațiile între mine și acea persoană pe Whatsapp. (...) Dacă s-a făcut poprirea după două luni, trei luni, nu este treaba mea. Nu este obligația mea să stau eu să fac așa ceva. (...) Este strict treaba celor din primărie care trebuie să se ocupe de acest lucru (...). Nu a fost niciodată discuția de a mă sustrage de la acest lucru. Nu a fost niciodată problema de a nu plăti. Nu a fost niciodată problema de nerecunoaștere a acestei situații", a adăugat sursa citată.

În plus, Săraru spune că i-a făcut o plângere penală edilului.

'Sigur că este folosită în scop politic, pentru că sunt interese foarte mari. E vorba de milioane de euro. E vorba de faptul că îi încurc. Plus că eu ieri am făcut și plângere împotriva primarului. Pentru abuz în funcție, pentru afirmații mincinoase și așa mai departe. Având în vedere că nu există nicio decizie oficială, niciun punct de vedere că eu aș fi făcut vreo presiune sau ceva ilegal asupra unor angajați, n-ai cum să ieși public cu așa ceva. Înseamnă că tu abuzezi de funcția pe care o ai și tu faci așa ceva', a mai declarat viceprimarul.

Conducerea AUR Prahova a precizat că a fost demarată procedura de cercetare disciplinară împotriva lui Săraru.

'Între Partidul AUR și domnul Alexandru Săraru s-a produs o ruptură de mai mult timp, ca urmare a acțiunilor acestuia și a lipsei sale de implicare în activitatea organizației.

În prezent, Biroul de Conducere Județean AUR Prahova a demarat procedura de cercetare disciplinară împotriva domnului Săraru, urmând a fi aplicate măsurile statutare care se impun. Situația în care acesta este implicat în momentul de față nu face decât să întărească convingerea că decizia noastră este una corectă și necesară', a declarat vicepreședintele AUR Prahova, Vlad Dumitrescu.