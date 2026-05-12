De ce folosește Nicușor Dan cuvântul "pro-occidental": “Asta e formula corectă pe care o voi utiliza în continuare”

1 minut de citit Publicat la 10:20 12 Mai 2026 Modificat la 10:23 12 Mai 2026

Președintele Nicușor Dan a declarat, marți, după intervenția sa la Formul Black Sea and Balkans Security, că nu există o șansă ca în viitoarea majoritate să existe “forțe anti-occidentale”.

Întrebat de ce folosește cuvântul “pro-occidental” și nu “pro-european”, în contextul discuțiilor despre disputele dintre administrația Trump și UE, Nicușor Dan a răspuns: “Interesul României este într-o Europă puternică, interesul NATO este într-o Europă puternică, interesul României și al Europei este într-un NATO puternic. Interesul României este ca Europa, SUA, NATO să aibă o relație cât mai corectă între ele”.

Nicușor Dan a mai spus că folosește cuvântul "pro-occidental" pentru că înglobează pilonii de politică externă a României:

“Legat de cuvântul pro-occidental, el înglobează așa cum spune Strategia națională de apărare, dar cum spune politica externă românească de ani de zile, el integrează cei trei piloni de politică externă: Europa, SUA, NATO.

Este formula corectă. Am utilizat-o alternativ pentru că trăiam în niște luni în care niciunul dintre dumneavoastră nu mi-a atras atenția. Asta este formula corectă pe care o voi utiliza în continuare”.

Întrebat despre asocierea cuvântului “pro-occidental” cu apropierea de tabăra MAGA, Nicușor Dan a răspuns: “Nimic nu s-a schimbat în politica noastră externă”.

Precizările președintelui vin după ce a declarat sâmbătă, cu ocazia Zilei Europei, că Europa „este un subiect care divizează societatea noastră” și că România a fost „slabă” în interiorul UE și nu și-a apărat „în mod coerent” obiectivele. Șeful statului a insistat, în același timp, asupra susținerii parteneriatului cu SUA.