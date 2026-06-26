Declarațiile lui Rutte au creat o furtună politică pentru Meloni. Ea este furioasă pe șeful NATO și îl acuză că a creat confuzie

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, l-a acuzat pe șeful NATO, Mark Rutte, că a prezentat confuz situația atunci când a spus că Italia a oferit un sprijin „masiv” atacurilor americano-israeliene împotriva Iranului. Sursa foto: Hepta

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, l-a acuzat joi pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, că a prezentat confuz situația atunci când a spus că Italia a oferit un sprijin „masiv” atacurilor americano-israeliene împotriva Iranului, scrie Politico.

Răspunzând nemulțumirilor președintelui american Donald Trump legate de contribuția statelor europene din NATO, Rutte a declarat miercuri, la Fox News, că Roma a avut un rol important în războiul cu Iranul, permițând ca 500 de aeronave militare americane să folosească bazele aeriene italiene.

Interviul a provocat imediat o furtună politică pentru Meloni. Opoziția a acuzat-o că ar fi indus opinia publică în eroare, după ce premierul italian insistase că Italia rămâne în afara războiului și că Roma permite doar operațiuni logistice și tehnice la bazele americane de pe teritoriul italian.

Meloni a respins joi acuzațiile și a spus că Rutte a lăsat în mod greșit impresia că zborurile plecate din Italia au fost folosite în atacuri directe asupra Iranului. Potrivit ei, secretarul general al NATO a făcut această afirmație în încercarea de a convinge Washingtonul că Alianța joacă un rol important.

„În relatarea sa, să-i spunem entuziastă, secretarul general a pus laolaltă lucruri care, în realitate, sunt foarte diferite unele de altele, confundând tipurile de zboruri autorizate”, le-a spus Meloni jurnaliștilor, în timpul unui summit franco-italian desfășurat în sudul Franței. „Noi nu am participat la conflictul cu Iranul. De altfel, dacă am fi participat la conflictul cu Iranul, nu ar exista nicio explicație pentru această nemulțumire pe care președintele SUA o repetă foarte des”, a adăugat Meloni.

Premierul italian a avut în ultimele zile dispute cu Trump, după ce președintele american a criticat-o direct pentru că a refuzat accesul bombardierelor americane la bazele din Italia. Meloni a repetat că Italia a permis folosirea bazelor doar pentru operațiuni logistice și tehnice.

Ea a spus că nu știe de ce Rutte a oferit această „prezentare simplificată excesiv”. „Probabil a fost o încercare de a pregăti în cel mai bun mod următorul summit NATO, dar, în orice caz, cred că trebuie să fim prudenți atunci când vorbim despre astfel de chestiuni”, a spus Meloni.

Purtătoarea de cuvânt a NATO, Allison Hart, a confirmat că declarațiile lui Rutte se refereau, de fapt, la „sprijin logistic sau tehnic” și că acesta a vrut să sublinieze modul în care aliații, inclusiv Italia, și-au respectat acordurile bilaterale existente privind bazele militare și survolurile.

Joi, ministrul italian de Externe, Antonio Tajani, a discutat despre acest subiect cu ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi. Meloni a spus că autoritățile iraniene „au înțeles că a fost vorba despre o neînțelegere”.