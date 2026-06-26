Circulaţia pe A0 Nord, lotul 1 Joiţa-Corbeanca, ar putea fi deschisă până la finalul anului. Imagini din dronă cu stadiul lucrărilor

Stadiul fizic al lucrărilor pe A0 Nord, lotul 1 Joiţa - Corbeanca, se apropie de 63% / Sursă foto: captură video facebook - Cristian Pistol

Directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, a transmis, vineri, că stadiul fizic al lucrărilor pe A0 Nord, lotul 1 Joiţa - Corbeanca, se apropie de 63%, iar circulaţia s-ar putea deschide până la sfârşitul anului, dacă ritmul de lucru se menţine.

„A0 Nord, lotul 1 (Joiţa-Corbeanca): stadiul fizic al lucrărilor se apropie de 63%! Asocierea de constructori români şi italieni (Retter-Pizzarotti) este mobilizată pe cei 17,5 km ai acestui lot, cu 650 de muncitori şi 330 de utilaje. Se lucrează la: aşternere asfalt (strat de uzură), montare parapet metalic şi panouri fonoabsorbante, fundaţii spaţii de parcare (km 14+500), relocări conducte de gaz metan, terasamente, consolidări, montare elemente ITS (Intelligent Transport System), dispozitive pentru evacuarea apelor pluviale”, scris acesta, pe pagina sa de Facebook.

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De asemenea, la nodul rutier cu DN1A se asfaltează bretelele, se execută şanţurile pentru evacuarea apelor pluviale, taluzări, se aşterne balast stabilizat cu ciment (BSC) şi se montează sisteme ITS.

În plus, se montează grinzi şi se betonează plăcile de suprabetonare la podul peste CF Bucureşti-Ploieşti (610 m) şi la cel peste DN7 şi CF Bucureşti-Piteşti (760 m).

„Acestea sunt cele mai complexe structuri din cele 10 poduri şi pasaje construite pe traseul lotului 1 al A0 Nord”, a precizat şeful CNAIR.

Potrivit acestuia, menţinerea ritmului actual de lucru ar face posibilă deschiderea circulaţiei până la finalul acestui an, în avans faţă de termenul contractual (aprilie 2027).

Valoarea contractului, finanţat prin Programul Transport (#PT) 2021-2027, este de 815,07 milioane lei (fără TVA).

Traseul lotului 1 al A0 Nord se desfăşoară între A1 şi DN1, pe teritoriul judeţului Ilfov (pe raza localităţilor Dragomireşti - Vale, Buftea, Mogoşoaia şi Corbeanca) şi pe teritoriul judeţului Giurgiu (pe raza localităţilor Joiţa şi Săbăreni).

Autostrada de Centură a Capitalei (A0) este esenţială pentru dezvoltarea economică a României, dar şi a regiunii Bucureşti - Ilfov, care asigură anual aproximativ 25% din PIB.